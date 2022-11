- Digitalisiertes historisches Erbe eröffnet eine neue kulturelle Erfahrung -

Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP, TOKYO: 7912), dessen Hauptsitz sich in Tokio befindet und das von Yoshinari Kitajima in seiner Funktion als President vertreten wird, hat das neue in den Räumlichkeiten des Richelieu-Gebäudes der Bibliothèque nationale de France (BnF) eröffnete Museum mit einer einzigartigen, interaktiven Technologie ausgestattet, die das Interesse der Kunstliebhaber weckt und auf einen taktilen Bildschirm setzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221110006236/de/

Interest-sparking art viewer with tactile screen (left) Mazarin gallery (right) (Photo: Business Wire)

Nach dem zwölf Jahre laufenden "Richelieu Renaisance Project", der ersten kompletten Renovierung des Richelieu-Standorts der Bibliothek seit ihrer Gründung im Jahr 1721, wurde der Standort als "Bibliothek für alle" mit einem völlig neuen Museum am 17. September 2022 wiedereröffnet, dem Tag des kulturellen Erbes Europas. DNP hat sich als einziger asiatischer Partner der Bibliothek an dem Projekt beteiligt, indem es das historische Erbe Frankreichs in 3D digitalisiert und innovative Betrachtungssysteme für eine "neue kulturelle Erfahrung" entwickelt hat.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.global.dnp/news/detail/20168520_4126.html

MEHR ZU DIESEM THEMA:

"DNP und die Französische Nationalbibliothek unterzeichnen eine Vereinbarung zur Digitalisierung der im historischen Richelieu-Gebäude gelagerten Sammlung" (30. August 2019) https://www.global.dnp/news/detail/20167118_4126.html

"Dai Nippon Printing und die Bibliothèque nationale de France organisieren gemeinsam die 2. Ausstellung des Bnf-DNP Museum Lab "Tomorrow's Cultural Experience", die vom 15. April bis 11. Juli 2021 stattfindet" (14. April 2021) https://www.global.dnp/news/detail/20167140_4126.html

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und ist heute ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen, das druckbasierte Lösungen und die Stärken seiner wachsenden Zahl an Partnern nutzt, um neue Geschäftschancen zu entwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für den Umweltschutz und eine lebendigere Welt für alle. Heute entwickeln und perfektionieren wir Technologien für die Elektrizitätsleitung, Kontrolle von Licht und Wärme, Verzierung von Oberflächen und zum Schutz von Inhalten, womit wir den Standard für die Industrie der Zukunft setzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221110006236/de/

Contacts:

Medienkontakt

DNP:

Yusuke Kitagawa, 81-3-6735-0101

kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp