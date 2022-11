Nach einem starken Wachstumsjahr mit einer Verdoppelung der weltweiten Mitarbeiterzahl und einem Anstieg der weltweiten Einnahmen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung um mehr als 40 konzentriert sich das Unternehmen nun voll und ganz auf das globale Payroll-Outsourcing- und Softwaregeschäft.

Mercans, ein weltweit führender Anbieter von Technologie im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, hat den Geschäftsbereich Talentmanagement und Personalberatung von seinem Software- und Managed-Payroll-Geschäft getrennt. Infolge der Ausgliederung wird die Sparte Personalbeschaffung und -beratung als eigenständiges Unternehmen unter der Leitung eines separaten Managementteams weitergeführt.

Tatjana Domovits, Gründerin und Group CEO von Mercans, erklärte: "Die jüngste Entwicklung des Geschäftsbereichs Talentakquise und Personalberatung von Mercans war sehr gut, insbesondere angesichts der Herausforderungen im allgemeinen Geschäftsumfeld. Die Ausgliederung wird die Aussichten für dieses Geschäft durch die Schaffung eines agileren und fokussierteren Unternehmens maximieren."

Diese Ausgliederung ermöglicht es beiden Unternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen und Kunden zu konzentrieren. Das globale Payroll-Outsourcing- und SaaS-Geschäft von Mercans wird weiterhin unter der bekannten und bewährten Marke Mercans betrieben, wobei die proprietäre und bahnbrechende globale Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware HR Blizz das Wachstum und die Geschäftstätigkeit unterstützt, während der Bereich der Personalbeschaffung und Personalberatung in Mesaar umbenannt wird.

Mercans gab außerdem bekannt, dass sich der erfahrene Technologie-Experte Vishwanathan Arunachalam (Vish), bisher COO der Gruppe, nun als CEO ausschließlich auf die Leitung des globalen Payroll-Geschäfts konzentrieren wird.

Wie ein Sprecher von Mercans erklärte, wird diese Ernennung die technologische Position des Unternehmens weiter stärken bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines starken Markenportfolios. Die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens spiegelt die starke Vision wider, kundenorientierte Dienstleistungen zu optimieren und an allen Berührungspunkten einen Mehrwert zu bieten.

"Wir freuen uns über die Chancen, die sich für beide Unternehmen ergeben. Mercans hat einen starken Kundenstamm und eine revolutionäre globale Software für Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgebaut, die von Analysten anerkannt und von unseren globalen Kunden geschätzt wird. Ich freue mich darauf, das globale Payroll- und Softwaregeschäft von Mercans mit neuem Fokus und ehrgeizigen Wachstumszielen zu leiten", fügte Vish, der neu ernannte CEO des Payroll- und Softwaregeschäfts von Mercans, hinzu.

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die bahnbrechende globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans HR Blizz, ermöglicht KMU und Großunternehmen die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung in der globalen Lohnbuchhaltung erbringt Mercans das gesamte Spektrum an Dienstleistungen für das Personalwesen über eine einzige, sichere globale Plattform.

