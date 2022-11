Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 6. November 2022 wurde die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) in Sharm el-Sheikh, Ägypten, eröffnet. Die Konferenz konzentriert sich auf die "Umsetzung" und erörtert Klimafragen auf praktischer Ebene. Higer ist einzige chinesische Busmarke, die mit der Betreuung der COP27 beauftragt wurde, und stellt mit dreißig Elektrobusse den kohlenstofffreien Shuttle-Service für die Konferenz bereit. Higer Bus, Chinas führendes Busunternehmen für saubere Technologien, zeigt das nötige Engagement und die Stärke, solche internationalen Konferenzen zu bedienen, und bietet Chinas Lösung der klimatischen Herausforderungen in der weltweiten Branche für öffentliche Verkehrsmittel.Die Busse, die gemeinsam von Higer und seinem ägyptischen Partner, der G Company, gebaut wurden, verkehren zwischen Sharm el-Sheikh, der blauen und der grünen Zone des Veranstaltungsortes, und bieten Regierungsbeamten und Vertretern internationaler Organisationen einen hervorragenden Service. Das futuristische Design, die kohlenstofffreien Emissionen und der Fahrkomfort haben das Interesse und das Lob von Menschen aus allen Lebensbereichen gewonnen.Im Jahr 2020 vereinbarten die G Company und Higer Bus die Lokalisierung der Busproduktion, um Ägyptens Ambitionen in Sachen Umweltfreundlichkeit umzusetzen. Infolgedessen hat die G Company in den Aufbau einer modernen Produktionsinfrastruktur investiert und mit der Produktion des Cleantech-Busses von Higer begonnen. Die umfangreiche Erfahrung von Higer mit KD-Projekten in Übersee und die gemeinsame grüne Vision bewogen die beiden Parteien, einen Vertrag über den Bau von Elektrobussen in Ägypten für die Transportdienste auf der COP27 abzuschließen.Laut diverser Sachverständiger sind diese maßgeschneiderten Busse, die mit einzigartigen Konferenzmustern lackiert und mit Luftfederung und erhöhter Kapazität der Klimaanlage und der Batterie ausgestattet sind, ideal für die örtlichen Gegebenheiten Ägyptens und die Bedürfnisse des COP27-Shuttleservice konzipiert."Wir haben eine spezielle COP27-Task-Force aus dreizehn erfahrenen Ingenieuren der G Company gebildet und entsandt. Das Team ist für die Wartung der Fahrzeuge zuständig, um einen reibungslosen Betrieb während der Konferenz zu gewährleisten", erklärte ein Higer-Service-Mitarbeiter vor Ort.Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Energiekrise und extremer Klimaereignisse ist die elektrische und kohlenstoffarme Transformation der Transportindustrie zu einem globalen Konsens geworden. Xia Guolin, Leiter der Region Afrika bei Higer Bus, erklärte: "Um das Ziel einer kohlenstoffarmen Emissionsreduzierung zu erreichen, muss die Verkehrsbranche ihren Reformprozess beschleunigen. Das gemeinsame Projekt zeigt das Engagement Ägyptens, die Umstellung auf einen emissionsfreien öffentlichen Verkehr zu beschleunigen, und Chinas nachhaltige Mobilitätslösungen, die dem Klimawandel entgegenwirken."Die COP27 macht die zunehmende Entschlossenheit deutlich, die globalen Herausforderungen des Klimawandels anzugehen. Um proaktiv auf die Initiative der Konferenz zu reagieren, wird das Unternehmen Higer Bus kontinuierlich zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung beitragen, indem es zuverlässigere Cleantech-Produkte und effiziente Dienstleistungen anbietet, um eine nachhaltige Zukunft im Sinne einer harmonischen Koexistenz von Mensch, Fahrzeug und Natur zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945891/Higer_Bus_Company_Serves_COP27_with_Electric_Buses.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/higer-bus-company-bedient-cop27-mit-elektrobussen-301677883.htmlPressekontakt:Pupu Li,+86 13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: Higer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166784/5370255