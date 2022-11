Der Transportstopp begann gestern und bisher gibt es keine Vorfälle oder Probleme auf den Straßen oder in den Logistikzentren. Allerdings zeigt sich der in FEPEX gruppierte erzeugende und exportierende Obst- und Gemüsesektor sehr in Sorge, weil 94,1 % der Exporte mit dem Lkw erfolgen und November einer der Monate mit der größten Handelsaktivität ist. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...