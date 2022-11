Thunderbolt-kompatibler CC- und SBU-Schutz IC in Kombination mit einem geschützten Lastschalter mit extrem geringem Widerstand arbeitet mit bis zu 28V VBUS und bietet gleichzeitig zuverlässigen Überspannungs-, ESD- und Überlastungsschutz

Kinetic Technologies, der Marktführer im Bereich Power Management und Video-/Audioschnittstellen-ICs, gab die Markteinführung von zwei neuen Produkten bekannt, die die Leistungsfähigkeit von USB-Typ-C-Ports auf 140 W erhöhen und damit die Hindernisse für die Erweiterung der Palette der über USB geladenen elektronischen Produkte beseitigen. Der KTS1898 dient zum Schalten und Schützen der VBUS-Spannung, während der KTU1128 zum Schalten und Schützen der CC1/2- und SBU1/2-Leitungen konzipiert ist.

Der KTS1898 ist ein niederohmiger 5A-Lastschalter mit Soft-Start, Überspannung, "idealer Diode", Rückstrom-, Kurzschluss-, Überstrom-, Übertemperatur- und ESD-Schutz sowie einem integrierten Überspannungsschutz von ±100V. Der Schalter wurde zur Isolierung und zum Schutz nachgeschalteter Komponenten vor abnormalen VBUS-Spannungs- und Strombedingungen entwickelt und der schnelle Rückstromschutz (ideale Diode) ermöglicht den Anschluss mehrerer Strompfade an VBUS OUT ohne Interferenzen.

Der Ergänzungs-IC KTU1128 ist ein Thunderbolt-kompatibler Typ-C-USB-Datenleitungsschutz- und Schalt-IC mit geringem Widerstand, ultraschneller OVP und Überspannungsschutz für die CC- und SBU-Leitungen. Der KTU1128 behält die Pin-zu-Pin-Kompatibilität mit bestehenden Produkten bei, erhöht die Betriebstoleranz auf den CC- und SBU-Leitungen auf 32 V zum Schutz vor Kurzschlüssen zum VBUS und reduziert den Ruhestrom.

"Der KTS1898 und der KTU1128 gehören zu den branchenführenden Bausteinen, mit denen Entwickler USB Typ-C PD3.1 Extended Power Range (EPR) mit bis zu 140W implementieren und gleichzeitig die Sicherheit effektiv gewährleisten können", so Erik Ogren, Senior Director of Marketing bei Kinetic Technologies. "Durch die Fähigkeit, bis zu +35 V am VBUS zu verkraften, bietet der KTS1898 die von unseren Kunden geforderte Marge für den Aufbau von sicheren und zuverlässigen 28V-Systemen, während der extrem niederohmige 25mO-MOSFET die Wärmeentwicklung auf ein Minimum reduziert, was beim Betrieb mit solch hohen Leistungen unabdingbar ist. Der KTU1128 ist mit demselben eingebauten zuverlässigen Schutz ausgestattet und baut damit den Vorsprung von Kinetic in dieser Anwendung aus."

Musterstücke des KTS1898 und des KTU1128 sind ab sofort erhältlich, die Serienproduktion beginnt im ersten Quartal 2023. Weitere Informationen erhalten Sie bei Kinetic Technologies.

Die wichtigsten Produkt-Highlights:

KTS1898 28 V VBUS-Schutz

3 V bis 32 V Betriebsspannungsbereich 35 V Abs Max. Leistung an IN OUT

5 A Dauernennstrom 10 A Spitzenwert

Unterstützt 140W USB Power Delivery 3.1 (EPR)

"Ideale Diode" Rückstromschutz mit 15µs schneller Wiederherstellung

Vollständiger Schutz: OVP, SCP, OCP, OTP und RCP

IEC61000-4-5 Überspannungsschutz ±100 V

IEC61000-4-2 ESD-Schutz ±15kV Luft, ±8 kV Kontakt

KTU1128 28 V CC/SBU-Schutz

2,5 V bis 5,5 V Betriebsspannungsbereich 32 V DC-Toleranz auf CC1/2, SBU1/2

Thunderbolt-kompatibel

Schnelle OVP-Reaktionszeit von 70 ns

IEC61000-4-5 Überspannungsschutz ±40 V/±30 V CC/SBU

IEC61000-4-2 ESD-Schutz ±15 kV Luft, ±8 kV Kontakt

Über Kinetic Technologies

Kinetic Technologies ist ein weltweit tätiger Designer, Entwickler und Anbieter von proprietären und innovativen leistungsstarken Halbleiterprodukten im Analog- und Mixed-Signal-Bereich für eine Vielzahl von Märkten. Die Produkte von Kinetic unterstützen seine Kunden, die Stromversorgung effizient zu regulieren, ihre Geräte intelligent vor schädlichen Spannungs- und Stromspitzen zu schützen und sichere Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz für Video-, Display- und allgemeine Anwendungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kinet-ic.com/.

*Das Logo von Kinetic Technologies ist ein Markenzeichen von Kinetic Technologies. Sämtliche anderen Marken- und Produktnamen in diesem Artikel sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienkontakt: Robert Bendz

Telefon: +1 -408-746-9000

Em-Mil: rbendz@kinet-ic.com