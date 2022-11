DJ Chinas Notenbank hält wichtige Referenzzinsen stabil

SINGAPUR (Dow Jones)--Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze am Dienstag unverändert belassen. Damit deutet sie an, dass sie die Zinsen trotz weiterer Anzeichen von Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beibehalten könnte.

Die People's Bank of China (PBOC) stellte über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 850 Milliarden chinesische Yuan (116,5 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Darüber hinaus stellte sie 172 Milliarden Yuan über ihr siebentägiges Reverse-Repo-Geschäft zu einem Zinssatz von 2,0 Prozent zur Verfügung.

Die Beibehaltung der Referenzzinssätze könnte bedeuten, dass Chinas Benchmark-Leitzins LPR in der kommenden Woche unverändert bleibt, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird.

Die PBOC teilte außerdem mit, dass sie in diesem Monat bereits 320 Milliarden Yuan an mittel- und langfristiger Liquidität über zugesagte Zusatzkredite sowie über ein weiteres Programm bereitgestellt hat.

Einige Ökonomen hatten eine Senkung des Mindestreservesatzes der Banken erwartet, da laut Datenanbieter Wind in diesem Monat MLF-Kredite in Höhe von 1 Billion Yuan fällig werden.

