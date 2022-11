DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONEN - Die Bundesregierung hat im Haushalt die Investitionsmittel für Bereiche wie Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Allerdings bekommt sie die zusätzlichen Milliarden häufig nicht ausgegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), die dem Handelsblatt vorliegt. Experten vom Institut der deutschen Wirtschaft haben die Studie für die VBW erstellt und dazu die Bundesetats seit 2014 analysiert. (Handelsblatt)

GASPREISBREMSE - Der Stadtwerke-Dachverband (VKU) fürchtet, dass die Gaspreisbremse zu neuen Verwerfungen am Gasmarkt führen könnte. "Denkbar ist, dass Billiganbieter angesichts der aktuell sinkenden Preise am kurzfristigen Spotmarkt auf beziehungsweise unter Vorkrisenniveau Morgenluft wittern und sich eindecken, um günstigere Angebote machen zu können als jene, die wegen des Auftrags zur Versorgungssicherheit auch in diesem Jahr einen Teil der Gasmengen zu höheren Preisen beschaffen mussten", sagte eine VKU-Sprecherin. (RedaktionsNetzwerk Deutschland).

November 15, 2022

