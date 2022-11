EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

fashionette AG mit starkem Umsatzwachstum von +21,6 % und positivem operativen Cashflow von EUR 1,1 Mio. im 3. Quartal 2022



Nettoumsatz im 3. Quartal 2022 wächst um +21,6 % auf EUR 38,6 Mio.

Nettoumsatz der ersten neun Monate 2022 steigt um +38,9 % auf EUR 112,0 Mio. und überschreitet damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von EUR 100 Mio. - entspricht einem Pro-forma-Umsatzwachstum von +15,4 %

Starker operativer Cashflow im 3. Quartal in Höhe von EUR 1,1 Mio. nach EUR -6,0 Mio. im Vorjahresquartal

Ausblick 2022: Der erwartete Nettoumsatz von EUR 165 Mio. bis EUR 175 Mio. entspricht auf konsolidierter Basis einem Wachstum von +23 % bis +31 % und auf Pro-forma-Basis einem Wachstum von +7 % bis +13 % gegenüber dem Vorjahr; erwartetes bereinigtes EBITDA von EUR 1 Mio. bis EUR 4 Mio.

Düsseldorf, 15. November 2022. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), eine führende datengetriebene europäische E-Commerce-Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, erzielte im 3. Quartal 2022, trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfelds, ein deutliches Wachstum des Nettoumsatzes. Im 3. Quartal 2022 stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um +21,6 % auf EUR 38,6 Mio. (Q3 2021: EUR 31,8 Mio.). In den ersten neun Monaten 2022 stieg der Nettoumsatz auf konsolidierter Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +38,9 % auf EUR 112,0 Mio. (9M 2021: EUR 80,7 Mio.). Unter Einbezug von Brandfield im Neunmonatszeitraum des Vorjahres wuchs der Nettoumsatz um 15,4 % (Pro-forma-Basis). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA), im Wesentlichen bereinigt um einmalige Beratungskosten, um nicht dem operativen Geschäft zuordenbare Aufwendungen und Abschreibungen der aufgedeckten stillen Reserven in den Vorräten, belief sich im 3. Quartal 2022 auf EUR -0,5 Mio. (Q3 2021: EUR -0,1 Mio.). Das bereinigte EBITDA der ersten neun Monate 2022 reduzierte sich auf EUR 0,0 Mio. (9M 2021: EUR 0,4 Mio.), im Wesentlichen bedingt durch externe makroökonomische Einflüsse, vor allem durch die gestiegene Inflation und die Ukraine-Krise. Im 3. Quartal 2022 konnte ein starker operativer Cashflow in Höhe von EUR 1,1 Mio. durch Working-Capital-Optimierungen erwirtschaftet werden (Q3 2021: EUR -6,6 Mio.). Der operative Cashflow der ersten neun Monate 2022 verbesserte sich auf EUR -6,0 Mio. (9M 2021: EUR -15,6 Mio.), im Wesentlichen aufgrund des Aufbaus von Working Capital. Die frei verfügbare Liquidität der Gruppe belief sich Ende September 2022 auf EUR 9,5 Mio. (Ende September 2021: EUR 8,8 Mio.) und der Warenbestand auf EUR 46,2 Mio. (Ende September 2021: EUR 45,5 Mio.). Die Zahl der Neukund*innen stieg in den ersten neun Monaten 2022 um 40,7 Tausend auf 520,7 Tausend (9M 2021: 480,0 Tausend auf Pro-forma-Basis). Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg auf Jahressicht um rund 16 % auf 1,06 Millionen.



Ausblick 2022: Nachdem die bisherige Kund*innennachfrage im laufenden 4. Quartal 2022 wie bereits gemeldet aufgrund eines verhaltenen Konsumverhaltens hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben ist, erwartet der Vorstand nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz in Höhe von EUR 165 Mio. bis EUR 175 Mio. (bisher: EUR 180 Mio. bis EUR 187 Mio.), entsprechend einem Wachstum von ca. +7 % bis +13 % auf Pro-forma-Basis (bisher: 16 % bis 21 %) oder von ca. +23 % bis +31 % auf konsolidierter Basis (bisher: 34 % bis 40 %), sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 1 Mio. bis EUR 4 Mio. (bisher: EUR 5 Mio. bis EUR 7,5 Mio.).



Georg Hesse, CEO der fashionette AG: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir im 3. Quartal, trotz des herausfordernden Konsumumfelds, organisch um mehr als 21 % wachsen und gleichzeitig einen positiven operativen Cashflow generieren konnten. Das beweist, dass gerade in Zeiten zunehmender Unsicherheiten bei den Kund*innen der grundsätzliche Trend zum Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires anhält. Jedoch blieb die Kund*innennachfrage zu Beginn des 4. Quartals hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurück. Gleichzeitig führt das Warenüberangebot einiger Wettbewerber im laufenden Jahresendgeschäft zu ungewöhnlich hohen Rabatten, die sich momentan belastend auf unsere Bruttomarge auswirken. Aufgrund des ohnehin schwierigen makroökonomischen Umfelds haben wir daher unsere Prognose für das Gesamtjahr 2022 vergangene Woche angepasst. Für die kommenden Monate steht nun die Stärkung unserer Resilienz und hohe Kostendisziplin im Vordergrund. Darüber hinaus werden wir die Höhe unseres Warenbestands weiter optimieren. Unsere stabile Liquiditätssituation gibt uns die Sicherheit und den nötigen Spielraum, um trotzdem unsere langfristigen Wachstumsinitiativen, zum Beispiel durch Stärkung unserer Premium-Eigenmarken, weiter voranzutreiben. Wir rechnen im kommenden Jahr mit einem Turnaround bei der Bruttomarge."



NICHT-FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN (UNGEPRÜFT) 9M 2022 9M 2021 ? Q3 2022 Q3 2021 ? Pro-forma Anzahl der Bestellungen (in Tausend) 1.022 902 13,3 % 355 283 25,5 % Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 182 179 1,7 % 181 179 0,9 % Aktive Kund*innen (in Tausend, LTM) 1.060 917 15,6 % 1.060 917 15,6 % Neukund*innen (in Tausend) 521 480 8,5 % 186 147 26,8 %

FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN (UNGEPRÜFT) VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG in TEUR 9M 2022 9M 2021 ? Q3 2022 Q3 2021 ? Pro-forma Nettoumsatzerlöse 112.024 80.654 38,9 % 38.626 31.761 21,6 % Materialaufwand / Aufwand bezogene Waren 68.252 50.051 36,4 % 23.884 19.532 22,3 % Bruttoergebnis 43.772 30.603 43,0 % 14.742 12.228 20,6 % Bruttoergebnismarge 39,1 % 37,9 % 1,1 PP 38,2 % 38,5 % -0,3 PP Vertriebskosten 14.634 10.606 38,0 % 5.060 4.534 11,6 % Marketingkosten 17.109 11.561 48,0 % 5.860 4.748 23,4 % Personalaufwand 9.568 7.046 35,8 % 3.187 2.801 13,8 % Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.115 3.842 33,1 % 1.696 2.096 -19,1 % Sonstige betriebliche Erträge 777 768 1,2 % 241 186 29,8 % EBITDA (berichtet) -1.877 -1.685 -11,4 % -820 -1.765 53,6 % EBITDA-Marge (berichtet) -1,7 % -2,1 % 0,4 PP -2,1 % -5,6 % 3,4 PP EBITDA (bereinigt) -17 393 > -100 % -508 -86 > -100 % EBITDA-Marge (bereinigt) 0,0 % 0,5 % -0,5 PP -1,3 % -0,3 % -1,0 PP VERKÜRZTE BILANZ in TEUR Sep 22 Sep 21 ? Langfristige Vermögenswerte 21.697 23.056 -5,9 % Kurzfristige Vermögenswerte 67.927 62.170 9,3 % AKTIVA 89.624 85.226 5,2 % Eigenkapital 46.946 48.788 -3,8 % Langfristige Schulden 13.098 5.535 > +100 % Kurzfristige Schulden 29.580 30.903 -4,3 % PASSIVA 89.624 85.226 5,2 % VERKÜRZTE KAPITALFLUSSRECHNUNG in TEUR 9M 2022 9M 2021 ? Q3 2022 Q3 2021 ? Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit -5.984 -15.628 61,7 % 1.072 -6.536 < 100% Cashflow aus der Investitionstätigkeit -822 -17.775 95,4 % -250 -17.136 98,5 % Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.102 -3.644 14,9 % -999 -2.883 65,4 % Finanzmittelfonds am Ende der Periode -2.740 -5.221 47,5 % -2.740 -5.221 47,5 %

WEBCAST Am heutigen Dienstag, den 15. November 2022, findet um 10:00 Uhr (CET) für Analyst*innen, institutionelle Investor*innen und Vertreter*innen der Presse ein/e Telefonkonferenz/Webcast in englischer Sprache statt. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an ir@fashionette.com. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird in Kürze unter ir.fashionette.de verfügbar sein.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der fashionette AG und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z. B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von fashionette sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2021 der fashionette AG, der unter https://ir.fashionette.com/ abrufbar ist.



Anmerkung: Die Zahlen sind ungeprüft und entsprechen dem IFRS-Standard. Das bereinigte EBITDA versteht sich ohne außerordentliche Kosten und Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über fashionette AG: Die fashionette AG mit Sitz in Düsseldorf/Deutschland ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce-Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen?fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck und Beauty-Produkte von mehr als 350 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette?AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



