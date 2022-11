EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

home24 mit erfolgreichem dritten Quartal in schwierigem Marktumfeld: positives operatives Ergebnis bei stabilem Umsatz gegenüber dem Vorjahr

Trotz der weiterhin schwachen Konsumstimmung erreicht home24 in Q3 2022 ein positives bereinigtes EBITDA von 2 Millionen Euro (Q3 2021: -3 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge ist im zweiten Quartal in Folge im positiven Bereich.

Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 136 Millionen Euro (Q3 2021: 139 Millionen Euro).

Der operative Cashflow verbessert sich erheblich und ist mit +7 Millionen Euro deutlich positiv (Q3 2021: -26 Millionen Euro).

Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt: Umsatzwachstum (währungsbereinigt, zum Halbjahr präzisiert) von -7 % bis +3 % erwartet, bereinigte EBITDA-Marge von +1 % bis +5 %.

BERLIN, 15. November 2022 - Die home24 SE ("home24", "das Unternehmen") hat im dritten Quartal 2022 trotz eines nach wie vor schwierigen Konsumklimas ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu konstant gehalten und ein positives bereinigtes EBITDA erzielt. Auch der operative Cashflow lag im dritten Quartal im positiven Bereich. Der Umsatz im Q3 belief sich auf 136,0 Millionen Euro (Q3 2021: 138,6), dies entspricht einer Veränderung von -2 % (währungsbereinigt -5 %). In Europa erzielte home24 einen Umsatz von 105,0 Millionen Euro (Q3 2021: 108,0 Millionen Euro), Lateinamerika steuerte 31,0 Millionen Euro bei. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summierte sich der Umsatz auf 428,1 Millionen Euro (Vorjahr: 463,7 Millionen Euro), was einem Rückgang von 8 % (währungsbereinigt 10 %) entspricht. Auf Europa entfielen 341,4 Millionen Euro (Vorjahr: 379,5 Millionen Euro, -10 %), 86,9 Millionen Euro auf Lateinamerika (Vorjahr: 84,3 Millionen Euro, +3 %). Erfreulich entwickelte sich im Q3 das bereinigte EBITDA, das trotz des herausfordernden Marktumfelds wie im Vorquartal mit +1.9 Millionen Euro (Vorjahr: -2.8 Millionen Euro) im positiven Bereich lag. Hierzu trugen besonders die diszipliniert gesteuerten Marketingmaßnahmen sowie weitere Effizienzverbesserungen bei, die bereits früher im Jahr eingeleitet worden waren. Im Zeitraum Januar bis September liegt das bereinigte EBITDA bei -2,6 Millionen Euro (Vorjahr: +1,9 Millionen Euro). In Europa setzte sich die gute Ergebnisentwicklung fort, sodass hier in den ersten neun Monaten ein bereinigtes EBITDA von 0,7 Millionen Euro (Vorjahr: 3,4 Millionen Euro) erzielt wurde. Allein im dritten Quartal 2022 erzielte Europa ein bereinigtes EBITDA von 2,3 Millionen Euro. Auch ohne Berücksichtigung von Butlers hätte das bereinigte EBITDA in Europa im Q3 bei 1,6 Millionen Euro gelegen. Das bereinigte EBITDA in Lateinamerika in den ersten neun Monaten betrug -3,3 Millionen Euro (Vorjahr: -1,5 Millionen Euro). Der operative Cashflow war auch im Q3 mit 6,6 Millionen Euro positiv, und damit im zweiten Quartal in Folge. Insgesamt ist im Q2 und Q3 des laufenden Geschäftsjahres ein positiver operativer Cashflow von 15,0 Millionen Euro zu verzeichnen. In den ersten neun Monaten hat sich der operative Cashflow deutlich verbessert und beträgt -8,9 Millionen Euro (Vorjahr: -74,1 Millionen Euro). Zum 30. September verfügte home24 über liquide Mittel in Höhe von 63,2 Millionen Euro und damit annähernd auf dem Niveau des Vorquartals (30.6.2022: 65,7 Millionen Euro). "Es ist ein bestätigender Erfolg, dass wir im dritten Quartal ein positives operatives Ergebnis erwirtschaftet haben, obwohl das umsatzstarke vierte Quartal noch vor uns liegt", sagt CEO Marc Appelhoff. "Wir behaupten uns gegen den Branchentrend und bauen unsere Wettbewerbsposition aus, trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Dies ist eine großartige Leistung aller Mitarbeitenden von home24, denen wir ausdrücklich für ihre Leistung in diesem herausfordernden Jahr danken." Für das Gesamtjahr bestätigt home24 die zum Halbjahr aktualisierte Umsatzprognose mit einem erwarteten Wachstum unter konstanter Währung von -7 % bis +3 % sowie die Prognose für das bereinigte EBITDA vom Jahresanfang mit einer Marge von +1 % bis +5 %. DIE WICHTIGSTEN GESCHÄFTSZAHLEN IM ÜBERBLICK Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Einheit 9M 2022 9M 2021 Veränderung Q3 2022 Q3 2021 Veränderung Bruttowarenvolumen in EUR Mio. 592,0 667,3 -11% 194,6 183,1 6% Bruttowarenvolumen Online in EUR Mio. 504,1 637,0 -21% 158,5 170,9 -7% Bruttowarenvolumen Offline in EUR Mio. 87,9 30,3 >100% 36,0 12,2 >100% Wachstum des Bruttowarenvolumens unter konstanter Währung in % -14% 28% -42pp 3% 2% 1pp Anzahl Bestellungen Online in Tsd. 1.830 2.368 -23% 598 640 -7% Durchschnittlicher Bestellwert Online in EUR 275 269 2% 265 267 -1% Anzahl aktiver Online Kunden (zum 30. Sep) in Tsd. 2.036 2.300 -11% 2.036 2.300 -11% Mitarbeiter (zum 30. Sep) Anzahl 2.835 1.977 43% 2.835 1.977 43% Finanzielle Leistungsindikatoren Einheit 9M 2022 9M 2021 Veränderung Q3 2022 Q3 2021 Veränderung Umsatzerlöse in EUR Mio. 428,1 463,7 -8% 136,0 138,6 -2% Umsatzwachstum unter konstanter Währung in % -10% 40% -50pp -5% 17% -22pp Bruttoergebnismarge in % 45% 44% 2pp 48% 42% 6pp Ergebnisbeitragsmarge in % 30% 27% 3pp 33% 25% 8pp Bereinigte EBITDA-Marge in % -1% 0% -1pp 1% -2% 3pp Ergebnis je Aktie in EUR -1,19 -0,74 61% -0,40 -0,36 11% Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in EUR Mio. -8,9 -74,1 -88% 6,6 -25,5 >-100% davon Veränderung des Nettoumlaufvermögens in EUR Mio. -4,3 -73,2 -94% 6,4 -23,7 >-100% Cashflow aus der Investitionstätigkeit in EUR Mio. -45,0 -12,9 >100% -3,5 -6,9 -49% Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in EUR Mio. -21,1 112,8 >-100% -6,9 -3,3 >100% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (zum 30. Sep) in EUR Mio. 63,2 130,1 -51% 63,2 130,1 -51% ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 2.800 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. PRESSEKONTAKT: communications@home24.de INVESTOREN ANFRAGEN: ir@home24.de RECHTLICHER HINWEIS: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

