Encavis bekräftigt nach 3. Quartal die Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat im dritten Quartal zwar Umsatz und Ergebnis erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet wurde. Aufgrund der in sehr großen Umsatzanteilen von rund 95 Prozent langfristig fixierten Preisen und Absicherungen profitierte Encavis nur in begrenztem Umfang von den hohen Spitzenwerten am Strommarkt. Den Ausblick für 2022 hat die Gesellschaft bekräftigt.

Das operative EBITDA stieg laut Bericht in den drei Monaten auf 99,56 Millionen Euro von 73,65 Millionen Euro. Der Quartalsumsatz legte auf 128,43 Millionen Euro von vorher 96,9 Millionen Euro zu. Das verwässerte Ergebnis je Aktie kletterte auf 0,14 von 0,09 Euro. Analysten hatten mit einem Umsatz von 138 Millionen Euro und einem operativen EBITDA von 106 Millionen Euro gerechnet.

Die zum Halbjahr angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bleibe bestehen, erklärte der Konzern. Dies gelte trotz des Vorhabens der Regierungen in mehreren europäischen Ländern, sogenannte "Zufallsgewinne" insbesondere bei den Erneuerbaren Energie-Produzenten teilweise rückwirkend abschöpfen zu wollen, um die ab Januar 2023 geplanten Strompreisbremsen mitzufinanzieren.

Für das Gesamtjahr erwartet die Encavis AG demnach weiter einen Umsatzanstieg auf mehr als 420 Millionen Euro. Das operative EBITDA soll mehr als 310 Millionen erreichen und das operative EBIT wird bei über 185 Millionen Euro erwartet. Das operative Ergebnis je Aktie wird bei 0,55 Euro gesehen und der operative Cashflow bei mehr als 280 Millionen Euro.

