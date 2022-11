Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

fund2seed: Saftiger Ertrag - 93 Obstbäume für eine nachhaltige Bilanz: die fund2seed Gruppe pflanzt die erste Streuobstwiese für ihre Kunden.



15.11.2022 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Saftiger Ertrag - 93 Obstbäume für eine nachhaltige Bilanz: die fund2seed Gruppe pflanzt die erste Streuobstwiese für ihre Kunden. Luxemburg/Nieder-Wiesen, 15 November 2022 Die fund2seed Gruppe freut sich über die erste Pflanzung von 93 Obstbäumen in Rheinhessen. Johannes Puhr, Geschäftsführer der fund2sec in Luxemburg: "Mit unserem fund2tree Programm bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Nachhaltigkeit und Rendite nicht als Widerspruch, sondern als Symbiose zu erleben. Dass wir mit 93 Bäumen starten, übertrifft unsere Erwartungen." Die in Luxemburg tätige Finanzgruppe schließt einen Baumpatenschaftsvertrag über heimische Obstbäume und -pflanzen mit der deutschen gemeinnützigen Stiftung Bienenelfe ab, die jeweils einen (1) Baum pro eine (1) Mio. EUR in Rheinhessen pflanzt und so Ackerflächen in Streuobstwiesen verwandelt. "Streuobstwiesen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Renaturierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich. Ziel ist, dass wir landwirtschaftliche Nutzflächen in Oasen verwandeln, die heimischen Tieren und Insekten einen geschützten Rückzugsort bieten und gleichzeitig regionales, gesundes Obst produzieren." führt Denise Ulbrich, Vorständin der Stiftung Bienenelfe, aus. Eine vom Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz in Freising Anfang 2022 veröffentlichte, wissenschaftliche Studie belegt zudem, dass Streuobstwiesen gegenüber Ackerflächen zusätzlichen Kohlenstoff mit einem Faktor von über 1,5 langfristig binden. Im Rahmen dieses ersten fund2tree Projektes, werden somit etwa 220 Tonnen CO 2 zusätzlich gebunden. Gleichzeitig profitieren auch die Kunden von der Ernte: "Initiatoren, die mindestens 50 Mio. EUR Volumen bei der fund2seed Gruppe verwalten lassen, können über die Verwendung von 50% der Ernte der jeweiligen Streuobstwiese selbst entscheiden. Das ermöglicht unseren Kunden nicht nur nachhaltige Renditen aus "ihrem" Finanzprodukt, sondern auch eine saftige Obst-Rendite zu erzielen, die ihre ganz eigene Geschichte hat." erläutert Nadja Knoth von der fund2seed Gruppe. "Wichtig ist uns, dass alle weiteren Einnahmen aus der Verwertung der Ernte ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Die Einbindung regionaler Fachkräfte in die Bewirtschaftung und die Verarbeitung der Früchte sichert zudem sozio-ökonomische, regionale Strukturen abseits der industriellen Landwirtschaft." Gut für die Umwelt, gut für die Region, gut für unsere Kunden. Die Streuobstwiese in Nieder-Wiesen ist erst der Anfang. Jeweils zur Pflanzperiode sollen weitere Projekte folgen. Johannes Puhr ist sich sicher: "Wenn wir im Finanzmarkt das Bewusstsein dafür schärfen, dass Kapital nicht nur für schwankende Börsenkurse sorgen kann, sondern auch einen positiven und greifbaren Beitrag generiert, dann wird dies Teil der Lösung für unsere globalen Herausforderungen." ÜBER DIE STIFTUNG BIENENELFE Sinnbildlich steht der kleinste Vogel der Welt (die "Bienenelfe") für die große Veränderung, die die Stiftung im Kleinen bewirken kann. Regional verwurzelt, ökologisch wie ökonomisch nachhaltig aufgestellt - tritt die Stiftung Bienenelfe den Beweis an, dass Tier- und Naturschutz fernab von radikalen Ideologien möglich ist. Lebewesen nicht als industrielles Produkt im Sinne einer rationalen Kosten-/ Nutzenanalyse zu behandeln, Tier- und Umweltschutz nicht als Doktrin verordnen zu wollen, sondern im Kleinen durch Herz und Verstand eine große Motivation zum Mitmachen zu bewirken - das ist das Leitbild der Stiftung Bienenelfe. Kontakt: Denise Ulbrich / denise@bienenelfe.org / Tel: +49 171 523 4455 ÜBER FUND2SEED Die fund2seed ist eine Unternehmensgruppe mit Firmen in Deutschland und Luxemburg, die sich ganzheitlich gemeinnützigen Zielen oder Versorgungszusagen verpflichtet hat. Dem Konzept "form follows function" folgend, setzt die Gruppe in der Lösungsfindung das gesamte Spektrum vorhandener Finanzprodukte ein. Inhaltlich stellt fund2seed eine Plattform zur Erreichung überwiegend sozialer und ökologischer Ziele für Produktinitiatoren zur Verfügung. Kontakt: Nadja Knoth / nadja@f2s.lu / Tel: +352 2769 4958

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.