The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2022



ISIN Name

DE000EAA0517 EAA IS. MTN 19/22

US14913Q3C16 CATERP.F.SV. 20/22 MTN

CH0479514306 KUEHNE+N.INT 19/22

DE000LB00CM1 LBBW HPF 14/22 MTN

DE000HSH4VB8 HCOB MM II 14/22

DE000HV2AME8 UC-HVB STUFAN 22

US26078JAB61 DUPONT DE NEMOURS 18/23

DE000A1RE3M8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.160

XS1139494493 NATURGY FIN.14/UND.FLR

