Durch diese Transaktion und den geplanten Verkauf anderer Portfolio-Vermögenswerte an Drittinvestoren will die CS ihre SPG-Vermögenswerte von 75 Milliarden US-Dollar auf rund 20 Milliarden Dollar reduzieren.Zürich - Die Grossbank Credit Suisse hat den im Rahmen des Konzernumbaus bereits angekündigten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten festgezurrt. Es seien nun «definitive Transaktionsvereinbarungen» mit Apollo geschlossen worden. Ein wesentlicher Teil der «Securitized Products Group» (SPG) und weitere damit verbundene Finanzierungsgeschäfte würden an Apollo Global Management verkauft...

