Ulm (pta011/15.11.2022/08:00) - Uzin Utz hat im dritten Quartal 2022 erneut ein solides wirtschaftliches Ergebnis erzielt. Ausschlaggebend dafür waren die weiterhin robuste Nachfrage nach bauchemischen Produkten und Werkzeugen zur Bodenbearbeitung, eine gute Auftragslage sowie anhaltende Kostendisziplin. Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte

