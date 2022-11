DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die erneute Covid-19-Welle und verschärfte staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben im Oktober Chinas Wirtschaftstätigkeit stark gebremst. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Inlandsnachfrage, fielen nach offiziellen Daten des Statistikamtes um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im September. Das lag deutlich unter der von Volkswirten erwarteten Schätzung, die ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert hatten. Die Industrieproduktion stieg im Oktober um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was ebenfalls eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 6,3 Prozent im September bedeutet. Volkswirte hatten mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 4,9 Prozent gerechnet. Chinas Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis Oktober um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Wachstum von 5,9 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres. Chinas städtische Arbeitslosenquote blieb im Oktober unverändert bei 5,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote für junge Arbeitnehmer im Alter von 16 bis 24 Jahren lag im Oktober bei 17,9 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: -6,0 zuvor: -9,1 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.988,25 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.833,50 +0,8% Nikkei-225 27.990,17 +0,1% Hang-Seng-Index 18.254,89 +3,6% Kospi 2.480,33 +0,2% Schanghai-Composite 3.132,30 +1,6% S&P/ASX 200 7.141,60 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz allenfalls durchwachsener Konjunkturdaten aus China geht es gerade dort an den Aktienmärkten nach oben. An den übrigen Börsen tut sich wenig. Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat etwas an Schwung verloren, aber immerhin die Markterwartung um einen Tick übertroffen. Die Einzelhandelsumsätze sanken dagegen im Oktober und verfehlten zudem die Markterwartung. Händler sprechen von steigendem Optimismus, dass es trotz aller Differenzen eine Annäherungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China geben könnte. Am Rande des G20-Gipfels auf Bali hatten sich die Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden zu Konsultationen getroffen. In Tokio präsentiert sich der Nikkei gut behauptet. Das im dritten Quartal wider Erwarten leicht gesunkene japanische BIP dürfte die japanische Notenbank auf ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigen, heißt es. Mitsubishi UFJ Financial ziehen um 2,6 Prozent an, nachdem der Nettogewinn die Konsensschätzungen überboten hat. Nippon Paint klettern um 3,9 Prozent nach ebenfalls positiv aufgenommenen Drittquartalszahlen. Der Kospi bewegt sich kaum. Aussagen aus den USA, die ein Festhalten der US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Straffungskurs suggerieren, bremsen den Markt, wie es heißt.

US-NACHBÖRSE

Über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway hat Großinvestor Warren Buffett neue Positionen in Jefferies Financial (+4,5%) und Louisiana Pacific (+10,7%) aufgebaut. Nu Holdings sprangen um 14,9 Prozent. Die brasilianische Digitalbankplattform hatte einen überraschenden Drittquartalsgewinn ausgewiesen und auch die Einnahmen übertrafen die Markterwartungen. Nach Drittquartalsausweis büßten die Titel des Unternehmenssoftware-Anbieters GAN 7,2 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.537,16 -0,6% -210,70 -7,7% S&P-500 3.957,53 -0,9% -35,40 -17,0% Nasdaq-Comp. 11.196,22 -1,1% -127,11 -28,4% Nasdaq-100 11.700,94 -1,0% -116,07 -28,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 941 Mio 1,113 Mrd Gewinner 941 2.064 Verlierer 2.267 1.095 Unverändert 110 131

Leichter - Im Fokus standen Äußerungen von US-Notenbankern. Die Vize-Chefin der US-Notenbank Lael Brainard erwartet, dass die Fed "bald" ihr hohes Zinserhöhungstempo abschwäche. Dem standen Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller gegenüber, der erklärt hatte, die Notenbank habe noch einen "langen Weg vor sich". Zuletzt hatte die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Kurs bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank die Stimmung gehoben. Walt Disney gaben um 0,8 Prozent nach. Das WSJ hatte von wahrscheinlichen Entlassungen berichtet. Auch Amazon (-2,3%) stehe kurz davor, tausende von Mitarbeitern zu entlassen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. In Großbritannien steht Amazon zudem ein Prozess wegen seiner Praktiken bezüglich Angeboten Dritter auf seiner Webseite bevor. Apple (-1,0%) will angesichts der ökonomischen Unsicherheit die Einstellungen von Mitarbeitern zurückfahren. Opiant Pharmaceuticals schossen um 112 Prozent auf 20,10 Dollar nach oben. Indivior will 20 Dollar pro Aktie in bar für Opiant zahlen. Das Gebot könnte sogar bis auf 28 Dollar steigen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,40 +8,4 4,32 367,4 5 Jahre 4,00 +5,6 3,95 274,2 7 Jahre 3,94 +6,7 3,87 250,0 10 Jahre 3,87 +5,5 3,82 236,2 30 Jahre 4,06 +0,5 4,06 216,0

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen zu Wochenbeginn etwas vom Einbruch am Donnerstag, im Anschluss an die da niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten. Am Freitag hatte aufgrund eines Feiertages kein Anleihehandel stattgefunden.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:00h % YTD EUR/USD 1,0342 +0,2% 1,0325 1,0331 -9,0% EUR/JPY 145,02 +0,3% 144,63 144,06 +10,8% EUR/GBP 0,8762 -0,3% 0,8785 0,8760 +4,3% GBP/USD 1,1801 +0,4% 1,1754 1,1790 -12,8% USD/JPY 140,22 +0,1% 140,05 139,40 +21,8% USD/KRW 1.316,79 -0,6% 1.324,38 1.323,10 +10,8% USD/CNY 7,0445 -0,4% 7,0740 7,0366 +10,8% USD/CNH 7,0394 +0,0% 7,0393 7,0309 +10,8% USD/HKD 7,8307 -0,1% 7,8358 7,8386 +0,5% AUD/USD 0,6721 +0,3% 0,6699 0,6698 -7,4% NZD/USD 0,6128 +0,6% 0,6094 0,6100 -10,2% Bitcoin BTC/USD 16.751,05 +2,2% 16.394,60 16.822,15 -63,8%

Der Dollar erholte sich etwas von den jüngsten deutlichen Abgaben. Für den Dollar-Index ging es um 0,5 Prozent nach oben. Hier halfen die falkenhaften Aussagen von Fed-Gouverneur Waller und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen. "Die Kommentare haben dazu beigetragen, dem US-Dollar nach der schwachen Kursentwicklung Ende vergangener Woche die dringend benötigte Unterstützung zu geben, und dürften zumindest zu einem langsameren Verkaufstempo in der kommenden Woche beitragen", sagte MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,51 85,87 -0,4% -0,36 +22,5% Brent/ICE 93,05 93,14 -0,1% -0,09 +26,8%

Die Ölpreise gaben um bis zu rund 4 Prozsent deutlich nach. Die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung Chinas und damit steigende Nachfrage hatten einen Dämpfer erhalten, nachdem in Peking und anderen Großstädten neue Rekordwerte bei den Covid-19-Fällen gemeldet worden waren. Dazu ließ die Opec ihre Prognosen für das weltweite Ölangebot und die weltweite Ölnachfrage weitgehend unverändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,09 1.770,83 +0,0% +0,27 -3,2% Silber (Spot) 22,03 21,99 +0,2% +0,05 -5,5% Platin (Spot) 1.025,40 1.021,00 +0,4% +4,40 +5,7% Kupfer-Future 3,86 3,83 +0,6% +0,02 -12,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die von Ex-US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake hat die Gouverneurswahl im Bundesstaat Arizona laut Medienberichten gegen die Demokratin Katie Hobbs verloren. Hobbs setzte sich nach einem knappen Rennen gegen ihre republikanische Rivalin durch, wie die US-Sender CNN und NBC meldeten.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal wegen der schleppenden Erholung der privaten Ausgaben geschrumpft. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schrumpfte in den drei Monaten bis September um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und annualisiert um 1,2 Prozent. Volkswirte gehen aber davon aus, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Quartal wieder wachsen sollte.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Damit deutet sie an, dass sie die Zinsen trotz weiterer Anzeichen von Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beibehalten könnte. Die People's Bank of China (PBOC) stellte über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 850 Milliarden chinesische Yuan (116,5 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Darüber hinaus stellte sie 172 Milliarden Yuan über ihr siebentägiges Reverse-Repo-Geschäft zu einem Zinssatz von 2,0 Prozent zur Verfügung.

BERKSHIRE HATHAWAY

Das Unternehmen hat im dritten Quartal etwa 9 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt investiert. Etwa ein Drittel dieses Geldes ging in die Energieunternehmen Occidental Petroleum und Chevron, wie aus einem Bericht an die Börsenaufsicht hervorgeht. Berkshire hat auch neue Positionen in Taiwan Semiconductor Manufacturing und dem US-Baustoffhersteller Louisiana-Pacific sowie Jefferies Financials eröffnet. Zudem stockte Berkshire Hathaway die bestehenden Beteiligungen an Paramount Global, Celanese Corp. und RH auf. Insgesamt hat Berkshire in den ersten neun Monaten des Jahres 66 Milliarden Dollar für Aktienkäufe ausgegeben.

