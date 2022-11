München (ots) -+++ 90 % der 250 von Usercentrics analysierten Apps sind nicht DSGVO-konform: Sie tracken Nutzer ohne deren Einwilligung +++ 100 % der untersuchten Glücksspiel-Apps halten die Vorgaben nicht ein +++ 84 % der Lebensmittel-Apps arbeiten nicht DSGVO-konformNeun von zehn Apps erheben personenbezogene Daten von Nutzern, ohne dass diese eingewilligt haben - ein klarer Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die E-Privacy-Richtlinie. Das ist das Ergebnis einer Analyse (https://www.frauwenk.de/Mediaserver/Usercentrics/uc_apps_onepager_de_210x297_202210_01%20(1).pdf), die das Tech-Unternehmen Usercentrics anhand von 250 Apps durchgeführt hat.Datenschutz bei Glücksspiel-Apps? Fehlanzeige!Usercentrics untersuchte im Oktober 2022 jeweils 50 Apps aus fünf verschiedenen Kategorien: Lebensmittel, Lifestyle, Fitness und Gesundheit, Finanzen sowie Glücksspiel. Das Ergebnis? Bei den Lebensmittel-Angeboten ist der Datenschutz noch am besten: "Nur" 84 % der Apps aus dieser Kategorie entsprechen nicht den Vorgaben der DSGVO, bei den Finanz-Apps (Platz zwei) sind es 86 %. Unrühmliches Schlusslicht: die Glücksspiel-Angebote. 100 % in dieser Kategorie halten die Vorgaben der DSGVO nicht ein.Bußgelder, Verlust von Kundenvertrauen und Schädigung des Markenimages vermeiden"Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen deutlich, was wahrscheinlich der größte 'Elefant im Raum' in der App-Branche ist: Die meisten Apps sind noch weit davon entfernt, die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie korrekt umzusetzen. Und das, obwohl die Nutzer einen Großteil ihrer Zeit in Apps verbringen, wo letztlich die meisten PII-Daten [Persönlich identifizierbare Informationen] gesammelt werden - in den meisten Fällen immer noch ohne ausdrückliche Einwilligung. Mit diesem Bericht wollen wir zum einen das Bewusstsein für Datenschutz schärfen, Unternehmen zum anderen aber auch Tipps an die Hand geben, was sie tun können, um die Privatsphäre der Nutzer in den Fokus zu rücken. Damit sie nicht nur Bußgelder vermeiden können, sondern auch den Verlust von Kundenvertrauen oder eine Schädigung ihres Markenimages", erklärt Valerio Sudrio, Global Director Apps Solutions bei Usercentrics.App-Analyse: auf der Suche nach TrackernUsercentrics verwendete für die Analyse der Apps das Tool Apptopia (https://apptopia.com/). Untersucht wurden ausschließlich Apps, die- Tracker von Drittanbietern zum Zweck der Analyse, Attribution, Monetarisierung und/oder Marketing installiert- Nutzer in der EU- und mindestens 50.000 täglich aktive Nutzer hatten.Die meisten der in den Apps eingebetteten Tracker sind darauf ausgelegt, personenbezogene Daten wie IP-Adressen, Online-Kennungen und Standortdaten zu verarbeiten.Die Analyse zeigt, dass das Thema Datenschutz bei den meisten App-Anbietern vernachlässigt wird. Dass neun von zehn Apps nicht den Vorgaben der DSGVO entsprechen, ist ein beunruhigendes Ergebnis. Anbieter sind gut beraten, hier zügig nachzubessern.Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://usercentrics.com/de/resources/mobile-app-gdpr-compliance/).BildmaterialValerio Sudrio, Global Director Apps Solutions, Usercentrics (https://www.frauwenk.de/Mediaserver/Usercentrics/Usercentrics_Valerio_Sudrio.jpg)Über UsercentricsUsercentrics ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich Consent Management Platforms (CMP). Wir unterstützen Unternehmen dabei, Nutzereinwilligungen für ihre Websites und Apps einzuholen und diese so zu verwalten und zu dokumentieren, dass sie globale Datenschutzbestimmungen einhalten können. Gleichzeitig ermöglichen wir mit unseren Lösungen hohe Zustimmungsraten und den Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen.Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Gleichgewicht zwischen Datenschutz und datengetriebenem Geschäft möglich ist, und bieten Lösungen für jede Unternehmensgröße. Cookiebot CMP ist unsere Plug-and-Play-SaaS-Option, ebenso bieten wir eine App CMP zur Verarbeitung von Nutzereinwilligungen an. Großunternehmen mit individuellen Anforderungen vertrauen beim Consent Management auf die Usercentrics CMP. Dabei werden Einwilligungen mit Daten von der Erfassung bis zur Verarbeitung zusammengebracht.Usercentrics ist in mehr als 180 Ländern aktiv, hat ein Netzwerk von über 2.000 Vertriebspartnern und verarbeitet täglich mehr als 100 Millionen Nutzereinwilligungen.Erfahren Sie mehr auf usercentrics.com/dePressekontakt:Camilla Beaven / Hannah Sinz, pr@usercentrics.comAgentur Frau Wenk, +49 40 3290 4738 0, usercentrics@frauwenk.deOriginal-Content von: Usercentrics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130089/5370299