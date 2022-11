Cellnex - Privatplatzierung von 25,6 Mio Aktien angekündigtCredit Suisse vereinbart Verkauf von Verbriefungsgeschäft an Apollo Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung - Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis Windpark-Betreiber Encavis verdient deutlich mehr - bestätigt den Ausblick für 2022 SFC Energy AG - Rekordquartal - Prognose am oberen Ende der Bandbreite konkretisiert fashionette mit starkem Umsatzwachstum von +21,6% und positivem operativen Cashflow von EUR 1,1 Mio in Q3 Nordex sieht Marge 2022 nur noch am unteren Ende der Spanne Prosiebensat1 hält an gesenkter Jahresprognose fest United Internet: IONOS will starken Wachstumskurs fortsetzen und führende Marktposition ausbauen Veganz aufgrund der anhaltenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...