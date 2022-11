Die zuvor über Monate hinweg gebeutelte Aktie von Lanxess konnte in den vergangenen Handelswochen wieder kräftig Boden gut machen. Geht es nach der Meinung von verschiedenen Experten, so ist das Ende der Fahnenstange für die Anteilscheine des Spezialchemieproduzenten aber längst noch nicht erreicht. So haben sich nun etwa die Privatbank Berenberg und Barclays bullish geäußert So hat Analyst Andres Castanos-Mollor die MDAX-Titel erneut mit "Buy" eingestuft. Zudem wurde das Kursziel von 55 auf 58 ...

