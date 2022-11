Nach dem Erfolg in Spanien ist dieses komplett kostenlose Webtool nun auch in Deutschland verfügbar.

Finden Sie heraus, ob der Rabatt so gut ist, wie er scheint: Kennen Sie den Preis des Produkts der letzten 6 Monate.

Die Verbraucher sind zunehmend misstrauisch gegenüber Angeboten, die zu großen Werbeveranstaltungen wie dem Black Friday und dem Cyber Monday lanciert werden. Dadurch steigt die Anzahl der Nutzer, die vor dem Kauf Online-Preise vergleichen. Dies ist auch auf die Unsicherheit und die ständigen Preisschwankungen der derzeitigen Inflationsperiode zurückzuführen.

Um zu verhindern, dass Verbraucher auf irreführende Angebote hereinfallen und ihre Einkäufe mit möglichst vielen Informationen tätigen können, stellt Minderest, ein führendes Unternehmen im Bereich Preisüberwachung und Preisintelligenz, deutschen Online-Shoppern mit angebotspruefer.com ein innovatives und kostenloses Preisüberwachungstool zur Verfügung.

Dieses Tool ist in Spanien seit 2019 aktiv und es werden täglich Tausende von Abfragen registriert. In der ersten Jahreshälfte hat es mehr als 9 Millionen Preisdaten geliefert; Selbst die wichtigsten spanischen Medien empfehlen es Jahr für Jahr in den Informationen zum Black Friday und anderen Werbezeiträumen, indem sie die Preisänderungen unter die Lupe nehmen, damit die Nutzer erkennen können, ob es der beste Zeitpunkt für einen Kauf ist.

So funktioniert der Angebotsprüfer

Er kann über die Website https://www.angebotspruefer.com/ abgerufen werden. Dort finden die Nutzer eine Suchmaschine, in die sie nur den URL des zu analysierenden Produkts eingeben müssen und das Tool liefert den Mindest-, Höchst- und Durchschnittspreis der letzten 6 Monate sowie die historischen Tagespreise des Produkts in diesem Zeitraum.

Das Tool ist bereits einsatzbereit und es können hunderte von Produkten aus den wichtigsten Online-Shops wie Amazon, Otto, Media Markt, Lidl, Zalando, About You, Rewe, Kaufland, Douglas und Obi und vielen anderen abgerufen werden. Außerdem wird diese Website nicht nur anlässlich des Black Fridays zur Verfügung gestellt, sondern kann zu jeder Zeit des Jahres abgerufen werden.

