Wisekey gründet zusammen mit dem Edelmetall-Spezialisten Italpreziosi und der Investmentfirma Kaufmann & Partners ein Gemeinschaftsunternehmen.Genf - Wisekey gründet zusammen mit dem Edelmetall-Spezialisten Italpreziosi und der Investmentfirma Kaufmann & Partners ein Gemeinschaftsunternehmen. An dieser werde Wisekey 51 Prozent halten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Ziel sei es, Goldinvestitionen via NFT zu ermöglichen, so das Communiqué. Sogenannte TrustedNFT-Gold-Tokens repräsentierten dann das Eigentum an physischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...