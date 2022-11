Es waren zwei Ereignisse in den Vereinigten Staaten, Inflationsdaten und die Kongresswahlen, welche in der vergangenen Woche Risikoanlagen ordentlich Wasser unter den Kiel spülten.Von Martin Lück, BlackRock Leiter Kapitalmarktstrategie Es waren zwei Ereignisse in den Vereinigten Staaten, Inflationsdaten und die Kongresswahlen, welche in der vergangenen Woche Risikoanlagen ordentlich Wasser unter den Kiel spülten und rings um die Welt die Aktienpreise regelrecht nach oben katapultierten. Dabei ist der im 6,7%-Wochenplus des MSCI World abgebildete Optimismus keineswegs...

Den vollständigen Artikel lesen ...