Warren Buffett kauft sich in Taiwan ein. Berkshire Hathaway hat eine Beteiligung an TSMC übernommen. Die Credit Suisse restrukturiert ihre Investmentbank. Die Securitized Products Group wird an Apollo Global verkauft. Amazon plant die größte Entlassungswelle in der Unternehmensgeschichte. Rund 10.000 Mitarbeiter aus dem Kerngeschäft sollen Amazon verlassen.Der Handel in Asien entwickelt sich zunächst uneinheitlich, doch die Benchmarks bewegen sich zum Schluss einheitlich ins Plus. Die Liste der Gewinner wird vom Taiwan Weighted und dem Hang Seng Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...