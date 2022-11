Oxalys annonce une première opération de croissance externe avec COBuy

Oxalys, spécialiste de la digitalisation des achats et des dépenses, annonce la reprise de COBuy et lance sa nouvelle stratégie de croissance. Cette opération qui s'inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l'entreprise lui permettra de compléter son offre et de renforcer son avantage concurrentiel.

Depuis plus de 10 ans, COBuy met son expertise métier au service de l'excellence opérationnelle des achats et de la qualité fournisseurs dans les entreprises. Sa connaissance opérationnelle des contraintes liées aux achats de production lui a permis de mettre en marché dès 2020 la plateforme collaborative COBuy destinée à l'optimisation de ces achats. COBuy est dotée des moyens métiers et techniques pour permettre à ses clients d'accéder de manière simple et rapide aux bénéfices de la digitalisation des relations fournisseurs, en adaptant la solution à leurs besoins spécifiques.

En intégrant l'application COBuy à son catalogue, Oxalys élargit donc son offre à la maîtrise des achats industriels et de la qualité fournisseurs entre autres pour les marchés exigeants tels que ceux de l'agroalimentaire, de l'automobile, de l'aéronautique, …. Avec COBuy, Oxalys s'affirme aujourd'hui comme le leader de la digitalisation des achats dans les organisations de taille intermédiaire.

Dans le cadre de ce rapprochement, fruit d'une démarche réfléchie et d'une lecture partagée des enjeux que représentent les achats pour les PME & ETI, organisée et motivée par une logique industrielle, les équipes de COBuy garderont leur autonomie commerciale et accompagneront leurs clients tout au long de leurs projets. Rassemblées au sein d'une nouvelle business unit, elles seront en charge de développer l'activité et de continuer à faire évoluer l'application, tout en exploitant au maximum les synergies avec Oxalys.

Pierre Joudiou, président chez Oxalys « Nous sommes fiers d'annoncer cette première opération de croissance externe qui sera génératrice de valeur pour les équipes et nos clients. COBuy est une solution innovante destinée à rapprocher la fonction achats des équipes en charge de la qualité fournisseurs. COBuy apporte à Oxalys la possibilité de s'ouvrir aux acteurs industriels sensibles au décloisonnement des fonctions achats et qualité fournisseurs et de mieux couvrir les exigences de gestion des risques dans les achats de production. Riche de sens pour l'ensemble des parties, ce rapprochement est une réelle opportunité de prendre de l'avance sur le marché et d'accompagner encore plus efficacement nos clients dans leurs processus de digitalisation de la fonction achats. »

Stéphane Douce, dirigeant fondateur de COBuy « L'adossement à Oxalys nous permet de changer d'échelle en accédant à des ressources supplémentaires mais aussi en montrant au marché la pérennité de notre offre. C'est une opération qui matérialise notre stratégie de développement, et nous sommes très heureux des perspectives d'accélération qu'elle apporte avec des bénéfices immédiats pour nos clients et nos prospects ».

Fort de cette nouvelle entité, Oxalys confirme un objectif de 10M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026 après avoir mobilisé 3M€ en 2021 et développé ses activités en Afrique et en Europe. À ce jour, Oxalys accompagne plus de 100 clients dans leurs opérations quotidiennes de digitalisation et de gestion de leurs achats.