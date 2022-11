Hi, Bastian, warum gerade Lehrer?Weil ich selbst einmal einer war, aber auch, weil ich selber so ticke wie viele Lehrer. Ich will's genau wissen. Wenn ich mir einen Stromversorger oder einen neuen Fernseher aussuche, recherchiere ich dafür gründlich. Diese Genauigkeit mögen meine Kunden an mir - vor allem die Lehrer. Die korrigieren schließlich auch die Unterlagen, wenn da irgendwo ein Komma fehlt.Beamte und insbesondere Lehrer gelten ja als schwierige Zielgruppe.Ja, genau. Aber exakt das ist gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...