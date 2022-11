Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel praktisch unverändert. Es gebe keine klaren Treiber, meinen Börsianer.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel praktisch unverändert. Es gebe keine klaren Treiber, meinen Börsianer. So sind die Vorgaben uneinheitlich: Die US-Börsen schlossen am Vorabend im Minus, womit die Rally nach der positiven Inflationsüberraschung der letzten Woche zu einem Ende kam. Die US-Futures sind nun aber im Plus und an den asiatischen Börsen...

