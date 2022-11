Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zur Abwechslung gab es in der vergangenen Börsenwoche einmal positive Meldungen bezüglich der Inflation, so die Analysten der DekaBank.In den USA sei für den Monat Oktober "nur" eine Inflationsrate von 7,7% gemeldet worden. Das sei ein deutlich stärkerer Rückgang der Inflation als von den Marktteilnehmern erwartet gewesen. Dies habe Hoffnungen geschürt, dass endlich das Schlimmste bei der Inflation vorbei sein könnte. Dann hätten die Notenbanken den Spielraum, ihre Serie von Leitzinserhöhungen bald zu beenden, was Wirtschaft und Finanzmärkte unterstützen würde. Die Aktienmärkte in den USA wie auch in Europa habe diese Perspektive erfreut. In Deutschland habe es der DAX unmittelbar nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zum ersten Mal seit Mitte des Jahres wieder über die Marke von 14.000 Punkten geschafft. Dagegen habe das politische Highlight in den USA wenig Widerhall an den Finanzmärkten gefunden. Zu Recht, denn das unerwartet gute Abschneiden der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA habe wenig Auswirkungen auf die dortige Wirtschaftspolitik, von der ohnehin für die kommenden zwei Jahre nicht mehr viel an Neuem erwartet werde. ...

