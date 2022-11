Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief auch wegen des Fehlens marktbewegender Datenveröffentlichungen in eher ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Seitens der EZB und der FED sei von Geldpolitikern jedoch wieder verstärkt auf den Bedarf weiterer Zinserhöhungen verwiesen und dabei auch eine Dämpfung der Nachfrage als Mittel zum Zweck angesehen worden. Während der Rentenmarkt sich von den Äußerungen kaum beeindruckt gezeigt habe, habe der Euro nach der Rally der letzten Tage eine Verschnaufpause eingelegt. Per saldo freundlich habe sich der DAX gezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...