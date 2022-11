Bei Meta Platforms ist die Metamorphose von der Wachstums-Aktie zum Substanzwert-im Gange. Dem treuen Aktionär kostete dies gemessen von All Time High im Sommer des vergangenen Jahres zuletzt 77 Prozent an Kurseinbuße. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 12,49 ist auch sehr viel heiße Luft aus der Notierung entwichen. In einem Blogeintrag kündigte der CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, am Mittwoch letzter Woche an, 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Dies entspricht in etwa 13 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...