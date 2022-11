DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen sehr fest - Ansonsten wenig Bewegung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Trotz allenfalls durchwachsener Konjunkturdaten aus China ist es am Dienstag gerade dort an den Aktienmärkten nach oben gegangen. Dass die chinesische Notenbank einen wichtigen Referenzzins beibehalten und nicht etwa gesenkt hatte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. An den übrigen Börsen in Asien und Australien tat sich wenig.

Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat an Schwung verloren, aber immerhin die Markterwartung um einen Tick übertroffen. Die Einzelhandelsumsätze sanken dagegen im Oktober leicht und verfehlten zudem die Markterwartung. Gleichwohl stieg der Schanghai-Composite um 1,6 Prozent, der HSI in Hongkong gar um 3,8 Prozent - gestützt vom Technologiesektor.

Händler sprachen von steigendem Optimismus, dass es trotz aller Differenzen eine Annäherungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China geben könnte. Am Rande des G20-Gipfels auf Bali hatten sich die Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden zu Konsultationen getroffen. Gut kam auch an, dass Berkshire Hathaway Anteile von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) für über 4 Milliarden US-Dollar erworben hatte.

"Das Treffen am Montag zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi könnte helfen, die Spannungen zwischen den beiden Staaten abzubauen", sagt MUFG-Devisenanalyst Jeff Ng. Gleichwohl gab es auch kritische Stimmen, die den Optimismus für übertrieben hielten und das weiterhin Trennende zwischen beiden Staaten betonten. Insofern blieben Händler vorsichtig, was die Nachhaltigkeit der Aufschläge an den chinesischen Börsen betraf. Weiterhin profitierte der Markt in Hongkong auch von den beschlossenen Lockerungen der Coronamaßnahmen. So stiegen Kasinotitel deutlich. Sands China zogen um 6,1 und Galaxy Entertainment um 1,3 Prozent an. Im Technologiesektor erholten sich Alibaba und Tencent um jeweils 11 Prozent.

In Tokio präsentierte sich der Nikkei-225 gut behauptet mit 27.990 Punkten. Das im dritten Quartal wider Erwarten leicht gesunkene japanische BIP dürfte die japanische Notenbank auf ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigen, hieß es im Handel. Mitsubishi UFJ Financial zogen um 2,7 Prozent an, nachdem der Nettogewinn im zweiten Quartal die Konsensschätzungen überboten hatte. Nippon Paint kletterten um 4 Prozent nach ebenfalls positiv aufgenommenen Drittquartalszahlen.

Der Kospi in Südkorea pendelte um den Vortagesschlussstand, gewann auf Tagessicht 0,2 Prozent. Aussagen aus den USA, die ein Festhalten der US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Straffungskurs suggerieren, bremsen den Markt, wie es hieß. CJ CheilJedang ermäßigten sich um 4,9 Prozent, der Lebensmittelkonzern hatte mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss knapp 0,1 Prozent tiefer - die Schwäche bei Rohstoffaktien bremste. Vor allem Lithium-Werte zeigten sich schwach - belastet von den US-Wettbewerbertiteln. Liontown, Pilbara Minerals, Allkem und Core Lithium stürzten zwischen 6,8 und 16 Prozent ab. Incitec Pivot stiegen um 5,9 Prozent - gestützt von einem Aktienrückkauf.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.141,60 -0,1% -4,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.990,17 +0,1% -2,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.480,33 +0,2% -16,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.134,08 +1,6% -13,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.300,13 +3,9% -24,7% 09:00 Taiex (Taiwan) 14.546,31 +2,6% -20,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.274,41 +0,4% +3,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.448,68 -1,0% -6,6% 10:00 BSE (Mumbai) 61.475,74 -0,2% +5,5% 11:00 ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,36 85,87 -0,6% -0,51 +22,2% Brent/ICE 92,83 93,14 -0,3% -0,31 +26,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 126,00 113,70 +10,8% +12,30 +79,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,51 1.770,83 +0,4% +7,68 -2,8% Silber (Spot) 22,09 21,99 +0,5% +0,10 -5,3% Platin (Spot) 1.031,55 1.021,00 +1,0% +10,55 +6,3% Kupfer-Future 3,86 3,83 +0,8% +0,03 -12,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2022 03:46 ET (08:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.