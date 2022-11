München und Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -MDT bietet umfassendes AMR- und TMR-Portfolio aus eigener Serienfertigung mit Kapazität von MilliardenstückzahlenMulti Dimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren, der sich auf AMR- und TMR-Technologien (AMR = anisotroper Magnetowiderstand, TMR = Tunnelmagnetowiderstand) spezialisiert hat, kündigte auf der Electronica und Electronica South China die vollständigen Produktlisten und den Start der Serienproduktion von AMR-Magnetsensoren an. Das AMR-Sensorportfolio von MDT umfasst AMR-Winkelsensoren, AMR-Magnetmaßstabssensoren, AMR-Linearsensoren und AMR-Schaltersensoren. Es handelt sich um ausgereifte Produkte, die bereits seit mehreren Jahren an ausgewählte Großkunden geliefert und von diesen als gut betrachtet werden.Das AMR-Sensorportfolio von MDT ergänzt das Angebot an TMR-Sensoren mit hoher Präzision, großer Luftspalttoleranz, hoher Störfestigkeit und Interferenz für Drehgeber, lineare Wegsensoren und Motorsteuerung. Darüber hinaus bieten sie Alternativen zu den auf dem Markt befindlichen AMR-Sensoren für Anwendungen mit schwachem Magnetfeld, pneumatischen Zylinderpositionsschaltern und Verbrauchszählern, die eine bessere Kostenwettbewerbsfähigkeit aufweisen.MDT verfügt über eine eigene hochmoderne Fabirk für Magnetsensoren, die die Produktion von AMR- und TMR-Sensoren mit einer jährlichen Kapazität von mehreren Milliarden Stück unterstützen kann. Die konsolidierte Lieferkette von MDT gewährleistet den Kunden eine unterbrechungsfreie Produktion und pünktliche Lieferung, die nicht von der globalen Chip-Lieferknappheit betroffen ist. Mit hochgradig optimierten Designs und rationalisierten Herstellungsprozessen sollen die AMR-Sensoren von MDT sogar noch kürzere Lieferzeiten bieten. Die meisten AMR-Sensoren können in großen Mengen innerhalb von acht Wochen geliefert werden.MDT wird AMR/TMR-Sensoren auf der Electronica (Stand-B3.543/2, 15. bis 18. November, München) und der Electronica South China (Halle2-2F46, 15. bis 17. November, Shenzhen) vorstellen, darunter die Folgenden:- AMR-Sensoren AMR-Magnetmaßstabssensoren: Off-shaft-Messung für lineare und rotierende Magnetmaßstäbe mit 2 mm (AMR4020) und 5 mm (AMR4050) Polabstand, hoher Präzision, großem Luftspalt und ausgezeichneter Störfestigkeit- AMR-Winkelsensoren: hochpräzise Messung auf der Welle, Pin-kompatibel mit bestehenden Produkten (AMR3013P), kompaktes LGA-Gehäuse (AMR3003L/AMR3008), digitale Ausgänge (AMR3108AP), universelle Messung auf der Welle und außerhalb der Welle (AMR4100)- AMR-Linearsensoren: hervorragende Rauschleistung im Vergleich zu bestehenden Produkten, ultraniedriges PicoTesla-Rauschen bei 100pT/rtHz@1Hz (AMR2501), ideal geeignet für geomagnetische Messungen und Präzisionsmessungen schwacher Magnetfelder- AMR-Schalter-Sensoren: 360°-Magnetfelderkennung (AMR1320), die eine kostengünstige Lösung zur Erkennung von Manipulationen an Versorgungszählern wie Wasser-, Gas- und Stromzählern bietetInformationen zu MDTMultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu, China, gegründet und hat Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio in Japan und San Jose in Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum und hochmoderne Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen AMR- und TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung seines Kernmanagementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und der technischen Dienstleistungen zusammensetzt, ist MDT bestrebt, für seine Kunden einen Mehrwert zu schaffen und ihren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com.Medienkontakt:Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,Tel .: +86-189-3612-1160 (China)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mdt-kundigt-auf-der-electronica-die-amr-magnetsensor-serie-und-den-start-der-massenproduktion-an-301676217.htmlOriginal-Content von: MultiDimension Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103701/5370469