AlsterResearch nimmt die Coverage von Cicor Technologies Ltd mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von CHF 70.00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von über 65%. Da der COVID-19 Druck auf den EMS-Sektor nachlässt, wird das aufgestaute Wachstum durch die starke Nachfrage der Verbraucher endlich freigesetzt. Gestützt auf die verzögerten Auswirkungen der jüngsten Restrukturierung und die hohe Wettbewerbsqualität dürfte Cicor in der kommenden Periode ein durchschnittliches Gewinnwachstum von bis zu 30 % p.a. erzielen. Das EBITDA-Wachstum von 29% im ersten Halbjahr '22 ist ein Beleg für diesen Trend. Mit einem akquisitionsfreudigen neuen Großaktionär in einem sich konsolidierenden Markt, einem neuen Management und einem Wert, der durch die negative Entwicklung des Sektors belastet wird, bietet die Cicor-Aktie ein ausgezeichnetes Performance-Potenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Cicor%20Technologies%20Ltd





