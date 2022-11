eBay-Calls nach Kaufsignal mit hohem Renditepotenzial

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse generierte die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030) ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die eBay-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 81,19 USD vom 22. Oktober über mehrere Monate deutlich zurück. Am 03. Oktober fiel der Wert auf ein Tief bei 36,18 USD. Dieses Tief testete er am 13. Oktober. Anschließend erholte sich die Aktie in einer bärischen Flagge. Am Donnerstag kam es aber zum Ausbruch aus der Flagge nach oben. Der Wert durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Am Freitag näherte er sich seinem EMA 200 bei aktuell 47,61 USD weiter an.

Charttechnischer Ausblick: Mit dem Anstieg in den letzten beiden Tagen gab es ein neues Kaufsignal in der eBay-Aktie. Dieses Signal könnte die Aktie zu einer Rally bis 57,50 EUR veranlassen. Allerdings kann es im Bereich um den EMA 200 kurzfristig zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer in Richtung 43,75-43,50 USD kommen. Erst mit einem Rückfall unter 40,52 EUR ergäbe sich ein neues Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 36,18 USD und evtl. sogar 26,36 USD hindeuten würde."

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 46,22 USD notierte, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 52 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 50 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die eBay-Aktie mit Basispreis bei 50 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH9SGC9, Bewertungstag 17.3.23, wurde bei der eBay-Kursindikation von 46,22 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,039 USD mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.

Kann die eBay-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 52 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,954 USD

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die eBay-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,954 USD, BV 1, ISIN: DE000HG6SZU8, wurde beim eBay-Kurs von 46,22 USD mit 6,21 - 6,31 Euro quotiert.

Beim EBay-Aktienkurs von 52 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 11,59 Euro (+84 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von eBay-Aktien oder von Hebelprodukten auf eBay-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de