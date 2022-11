Köln (ots) -- Beteiligung am "Alcazar Energy Partners II"-Fond (AEP II)- Grüne Energie für rund eine Million Haushalte- Vertragsunterzeichnung im Rahmen der COP27Der steigende Energiebedarf stellt für viele Entwicklungs- und Schwellenländer eine besondere Herausforderung dar. Der Ausbau der Produktion von grünem Strom ist notwendig, um eine nachhaltige Versorgung zu erreichen. Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH beteiligt sich jetzt mit 29,5 Mio. USD am First Close des "Alcazar Energy Partners II"-Fonds von Alcazar Energy Partners (Alcazar), einem Entwickler von Erneuerbare-Energien-Vorhaben. Insgesamt wird ein Fondsvolumen von 500 Mio. USD angestrebt.Mit AEP II sollen grüne Energievorhaben in Ländern wie Georgien, Usbekistan oder Ägypten realisiert werden und insgesamt 2 GW an grüner Stromerzeugungskapazität aufgebaut werden, genug, um rund eine Million Haushalte das Jahr über zu versorgen. Der Vertrag wurde jetzt im Rahmen der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten unterzeichnet. Neben der DEG beteiligen sich weitere Entwicklungsfinanzierer wie die Proparco aus Frankreich oder die niederländische FMO an dem Fonds."Der Auf- und Ausbau grüner Infrastruktur in Schwellen- und Entwicklungsländern ist wichtig, um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und zu den globalen Klimazielen beizutragen. Davon sind wir bei der DEG überzeugt. In Zusammenarbeit mit unserem Kunden Alcazar Energy Partners - einem erfahrenen und bewährten Akteur - setzen wir uns daher dafür ein, weitere Erneuerbare-Energien-Vorhaben zu realisieren", sagte Monika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung.Daniel Calderon, Mitgründer und Managing Partner bei Alcazar Energy Partners, kommentierte: "Wir freuen uns, dass unser Fonds AEP-II das Vertrauen einer herausragenden Gruppe öffentlicher und privater Institutionen gewonnen hat, um in Projekte für erneuerbare Energien zu investieren und diese zu entwickeln. So können wir eine nachhaltige Infrastruktur dort aufbauen, wo sie am dringendsten benötigt wird".Die DEG hatte Alcazar bereits 2016 ein Darlehen über 18 Mio. EUR für die Entwicklung und Inbetriebnahme eines Windparks in Jordanien bereitgestellt.Als Entwicklungsfinanzierer setzt sich die DEG seit Jahren dafür ein, die Energieversorgung in ihren Partnerländern zu verbessern und nachhaltig auszurichten. Das DEG-Portfolio für Erneuerbare-Energien-Vorhaben hat aktuell ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro.Die Entwicklungswirkungen der von ihr mitfinanzierten Unternehmen sind ein wichtiges Steuerungsinstrument der DEG. Diese Wirkungen werden mit dem DERa (Development Effectiveness Rating) gemessen, das an den Sustainable Development Goals (SDGs) der UN orientiert ist.Eine Analyse des Portfolios von 2021 zeigt unter anderem auf, dass die von der DEG mitfinanzierten Energieversorger jährlich rund 42 TWh Strom aus erneuerbarer Energie produzieren und damit über 38 Millionen Menschen versorgen können. Zudem werden 16 Mio. t CO2-Emissionen eingespart.Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraTel.: +49 221 49861855mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6681/5370522