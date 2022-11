Berlin (ots) -Online goes offline! Vom 14. November bis 10. Dezember veranstaltet das ALEXA am Alexanderplatz die Messe Brands For You. Damit richtet das beliebte Shopping- und Freizeitcenter sogenannten Direct Brands, das heißt kleineren Unternehmen und Start-ups, die sonst überwiegend im Internet direkt an die Kunden verkaufen (D2C), einen Marktplatz im stationären Handel ein. In dem künstlerisch gestalteten Showroom im Erdgeschoss des Centers präsentieren zwölf Marken - gebündelt an einem Ort - ihre Produkte aus den Bereichen Food und Nachhaltigkeit. Die breite Palette reicht von gesunden Snacks, regionaler Pasta, Hafermilch-Pulver für weniger Verpackungsmüll und einem smarten Kräuter-Garten bis hin zu minimalistischer Naturkosmetik, Akupressurmatten und solaren Energielösungen. Probier-Stationen, Kosmetik-Workshops und Gewinnspiele runden das Shoppingerlebnis für alle Sinne ab. Eine Kunstinstallation von Berliner Künstlern und ein gemütlicher Loungebereich laden die Besucherinnen und Besucher des ALEXA zum Entdecken und Verweilen ein. Der Brands For You Showroom hat montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr geöffnet."Das ALEXA ist als richtungsweisendes Shoppingcenter dafür bekannt, innovativen Handelskonzepten und Start-ups eine Plattform zu bieten. Dazu gehört auch, Online-Anbieter für den stationären Handel zu gewinnen. Denn wir sind überzeugt, dass wahre Shoppingerlebnisse - mit allen Sinnen - nur in der realen Einkaufswelt stattfinden", sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. "Wir freuen uns, bei der Messe 'Brands For You' viele aufstrebende Direct Brands gleichzeitig bei uns im ALEXA zu präsentieren. Damit gelingt es uns, unsere trendbewusste Kundschaft zu begeistern und unsere Shoppingvielfalt attraktiv zu halten."Brands For You - Das Handelskonzept mit Win-win-EffektIm Jahr 2021 präsentierte das ALEXA die Messe Brands For You zum ersten Mal. Die innovative Plattform ist sowohl bei den Händlern als auch bei den Besucherinnen und Besuchern beliebt: Die Messe bietet den digitalen Direct Brands die Gelegenheit, ihre Konzepte und Produkte im stationären Einzelhandel auszuprobieren und neue Zielgruppen zu gewinnen. Den trendbewussten Kundinnen und Kunden des ALEXA bietet "Brands For You" ein innovatives Shoppingerlebnis, da sie hier neue Produkte entdecken können, die sie im Internet vielleicht nicht gefunden hätten. Der Brands For You Showroom befindet sich in erstklassiger Lage im Erdgeschoss des ALEXA. Die künstlerische Gestaltung von Berliner Tape Artists verleiht dem Raum eine überraschende und inspirierende Optik.Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com).Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter.Pressekontakt:Pressebüro ALEXA:B.C Neumann PRBirgit C. NeumannTel.: +49-0211-230 95 901E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: ALEXA Shoppingcenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132202/5370537