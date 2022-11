The following certificates issued by Handelsbanken will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be November 15, 2022, and the instruments will be delisted November 16, 2022. Instrument ISIN BULL DANSKE X2 H DK0060658995 ________________________________________________________________________________ _____ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66