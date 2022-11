TUI hat in den vergangenen Jahren Markanteile an die Online-Buchungsplattformen wie Booking, Expedia und Co verloren. Der neue Konzern-Boss Sebastian Ebel will diese Entwicklung umkehren und sagt den Wettbewerbern den Kampf an, wie Travel Weekly jüngst berichtete. Die klassische Pauschalreise - das Steckenpferd des Reiseveranstalters - spielt dabei jedoch eine untergeordnete Rolle. Mit diesem touristischem Massen-Produkt verknüpft Ebel nämlich keine Perspektive mehr. "Die traditionelle Pauschalreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...