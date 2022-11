Babenhausen (ots) -Alles fing mit einer Wickeltasche an: Vor 15 Jahren erfanden Claudia und Stefan Lässig ein Modell, das aus recyceltem Polyester bestand und auch als modische Handtasche durchging - der Startschuss für ihr Unternehmen. Nachhaltigkeit und Kreativität sind dabei bis heute zentral für den Top-Innovator 2022, der neben Baby- und Kindermode ein breites Produktsortiment für die ganze Familie vertreibt. Und kreative Wege beschreiten die drei Geschäftsführer Claudia Lässig, Stefan Lässig und Karin Heinrich noch immer. "Vom Produktdesign über die Materialauswahl bis hin zum Produktionsprozess - wir sind ständig bestrebt, innovative Ideen zu generieren, die unsere Produkte noch funktionaler, umweltverträglicher und fairer machen", betont Claudia Lässig.So ist es kein Zufall, wenn LÄSSIG im TOP 100 Wettbewerb mit großer Innovationskraft punktet und nach 2017 und 2019 nun bereits zum dritten Mal dieses Jahr das TOP 100-Siegel erhält. Eine Auszeichnung, die nur an besonders innovative mittelständische Unternehmen verliehen wird.Dabei folgt die Marke mit dem Reh in der Mitte des Logos, das für Nachhaltigkeit und Schutzbedürftigkeit steht, unbeirrt ihrer Vision: Benchmark für Nachhaltigkeitskompetenz im Baby- und Kinderbereich zu sein. "Wir haben den Anspruch, nicht nur unser Unternehmen, sondern auch unsere Markenwelt fortlaufend zu optimieren und weiterzuentwickeln", berichtet Stefan Lässig.Doch so findig und effizient das dreiköpfige Führungsteam auch ist - das Unternehmen ruht letztlich auf den Schultern aller Beschäfftigten. Das 15-jährige Familienunternehmen zählt mittlerweile 125 großartige Mitarbeiter:innen, die sich jeden Tag voller Leidenschaft und Engagement in die LÄSSIG Familie einbringen. "Uns ist bewusst, dass ein fruchtbares Innovationsklima entscheidend ist für unseren wirtschaftlichen Erfolg und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb fördern wir bei unseren Mitarbeiter:innen auch ganz aktiv Kreativität, Lernwillen und Dynamik", erklärt Karin Heinrich.GENERATION ZUKUNFT - DIE LÄSSIG ABENTEUERREISE GEHT WEITERStillstand? Fehlanzeige! Mit den Geschwistern Jana und Marvin Lässig steht bereits die nächste LÄSSIG Generation in den Startlöchern. Sie führen mit der tierisch lässigen Marke PALOPA den Pionier- und Innovationsgeist ihrer Eltern Claudia und Stefan fort und freuen sich darauf, den Spirit der LÄSSIG Familie in ein neues Zeitalter zu übertragen. Mit vielen neuen Ideen, großer Leidenschaft und Kreativität wollen sie das Unternehmen sowie die LÄSSIG Markenwelt auf das nächste Level heben."Junge Menschen mit an Bord zu haben, die unsere Werte teilen und sich darauf freuen, das Unternehmen weiter fortzuführen, ist unglaublich kostbar und sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir von Anfang an darauf bedacht waren, immer offen für neue Ideen zu sein und eine positive Innnovationskultur zu fördern." Nur so können wir unser Unternehmen dauerhaft fit für die Zukunft machen und wettbewerbsfähig bleiben", fasst es Claudia Lässig zusammen.Die große LÄSSIG Abenteuerreise begann mit einer Wickeltasche und der Vision, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Um diesem Anspruch dauerhaft gerecht werden zu können, entstanden im Laufe der Jahre vier wichtige LÄSSIG Werte, die das Tun und Handeln des erfolgreichen Familienunternehmens bis heute prägen: Innovation, Emotionalität, Verantwortungs- sowie Umweltbewusstsein. Mit über 115 namhaften Auszeichnungen und einem unvergleichlichen Teamspirit beweist die Marke LÄSSIG bis heute eindrucksvoll, dass sich Erfolg und ein faires soziales Miteinander nicht ausschließen.ÜBER LÄSSIGDie Lässig GmbH ist ein international erfolgreiches Modeunternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu beweisen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen nicht ausschließen. Seit rund 15 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Fashion und Lifestyleprodukte für Babys, Kinder und Eltern, die mit ganz viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die Babys, Kindern und Eltern den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur.PALOPA, die neue Marke von LÄSSIG bietet seit 2022 innovative Hundeprodukte, die die Bedürfnisse der geliebten Vierbeiner wie auch die Ansprüche der Hundehalter:innen optimal erfüllen. 