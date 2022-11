Letzte Woche hatte Photon Energy ungeprüfte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 22 bekannt gegeben, die ausgezeichnet waren. In der Telefonkonferenz diese Woche gab das Management weitere Einblicke in die aktuelle Geschäftslage und regulatorischen Entwicklungen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Preisobergrenze in der Tschechischen Republik für das gesamte Jahr 2023 gilt. AlsterResearchs Analysten passen ihre Schätzungen an, die bisher nur die Obergrenze für das erste Halbjahr enthielten. Photon Energy bestätigte die Prognose für das GJ22 und wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr (voraussichtlich im April) eine erste Prognose für das GJ23 abgeben. AlsterResearch bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 4,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Photon%20Energy%20NV





