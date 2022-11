Einstein-Rosen-Brücken spalten die Wissenschaft. Ein Team von Wissenschaftler:innen will nun einen Weg gefunden haben, die mythischen Brücken im All von schwarzen Löchern zu unterscheiden. Gibt es sie, gibt es sie nicht - und was steckt hinter den theoretischen Brücken, die zwei Punkte der Raumzeit miteinander verbinden? Klar ist: Bislang fehlte ein klarer wissenschaftlicher Beweis für die Existenz von Wurmlöchern, die erstmals 1916 durch den Physiker Ludwig Flamm beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...