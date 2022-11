Wissenschaftler:innen der TU Dresden haben eine neuartige Perowskit-Solarzelle hergestellt. Sie konnten einen Heteroübergang in der Solarzelle bilden, in dem sie das gleiche Material in zwei unterschiedlichen Phasen abgeschieden haben. Die Gruppe um Yana Vaynzof, Professorin am Integrated Center for Applied Physics and Photonic Materials (IAPP) und dem Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed) der Technischen Universität Dresden, hat ein völlig neues Konzept für Solarzellen entwickelt. Dieses ...

