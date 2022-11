Sehr geehrte Damen und Herren, Die in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangenen US-Inflationszahlen sorgten bei den Marktteilnehmern für eine freudige Überraschung und bescherten den Aktien- und Rentenmärkten eine wahre Erleichterungsrallye. Nach 8,2 Prozent im Vormonat und erwarteten 7,9 Prozent, überraschten die Oktoberdaten mit 7,7 Prozent. In Folge dessen erholten sich die Aktienmärkte deutlich von ihren Tiefständen. Zyklische Regionen und Indizes, in denen traditionelle Aktien stärker ...

