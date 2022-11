Frankfurt am Main (ots) -THIS IS MARKETING, eines der laut Veranstalter Fastlane Marketing GmbH bedeutendsten Online-Marketing-Events im deutschsprachigen Raum, geht in die nächste Runde. Am letzten Novemberwochenende 2022 trifft sich die Szene im Forum der Messe Frankfurt und ist Pflichtprogramm für jede/n Online-Marketing-EnthusiastIn. National und international führende digitale Marketer präsentieren das neueste Marketing-Knowhow, während der angeschlossene Messebereich eine perfekte Plattform zum Netzwerken bietet. Über 1800 BesucherInnen werden erwartet.Das Speaker-Lineup besteht aus den TOP-ExpertInnen des Online Marketings. Marcel Knopf, Gründer der Fastlane Marketing GmbH und Initiator des Events, verspricht über 40 spannende Auftritte und Vorträge auf Haupt- und Nebenbühne. Großen Publikumszulauf garantieren neben den internationalen Speakern wie Ryan Deiss, Aleric Heck und Jason Fladlien nationale Marketing-Größen wie Gesa Lischka, Georg Kofler und Saygin Yalcin. Auf der Masterclass-Nebenbühne geben FachexpertInnen aus verschiedenen Disziplinen einen tieferen Einblick in die unterschiedlichsten Facetten der Branche.Parallel zum Kongress erwarten die TeilnehmerInnen auf der angrenzenden Messefläche bis zu 100 Aussteller und renommierte Brands, darunter Software-Lösungen, Agenturen und Werbenetzwerke. Hier können Kontakte geknüpft, neue Themen hautnah erlebt und sofort anwendbare Tipps und Tricks durch kompetente GesprächspartnerInnen mitgenommen werden.Nach Berlin 2018 und Stuttgart 2019 bedurfte der internationale Charakter der Veranstaltung einer Location, die diesen auch in 2022 widerspiegelt. Die Messe Frankfurt ist der weltweit größte Kongress- und Eventveranstalter mit eigenem Gelände, mitten im Herzen Deutschlands und Europas gelegen und optimal angebunden. "Darum wird THIS IS MARKETING auch im kommenden Jahr in der Messe Frankfurt stattfinden. Die Warteliste für Tickets am 4. und 5. November 2023 ist bereits jetzt schon geöffnet", erklärte Marcel Knopf.Pressekontakt:Fastlane Marketing GmbH, Nadine Paul, nadine.paul@fastlane-marketing.de, +4917620011830Original-Content von: Fastlane Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158024/5370683