Board, Anbieter der intelligenten Planungslösung, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, schließt eine Partnerschaft mit Microsoft. Damit können Kunden, die Intelligent Planning von Board in ihre bestehenden Investitionen in Microsoft-Enterprise-Technologien integrieren möchten, ihre Geschäftsergebnisse weiter verbessern.

Die Intelligent Planning Platform und die Lösungen von Board ermöglichen eine nahtlose Verbindung mit der Microsoft Cloud und den Diensten von Microsoft Azure, Power BI und Dynamics 365. Dies ermöglicht es Microsoft-Kunden, intelligenter zu planen, bessere Ergebnisse zu erzielen und die digitale Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben.

"Die Partnerschaft von Board und Microsoft ermöglicht es Kunden, die Leistungsfähigkeit ihrer bestehenden Technologie zu nutzen, um integrierte, intelligente Planungen in den Bereichen Strategie, Finanzen und operatives Geschäft zu erstellen", sagt Marco Limena, CEO von Board International. "Führende Unternehmen auf der ganzen Welt profitieren von der Kombination aus Microsoft-Anwendungen und der intelligenten Planung von Board, um zu planen, zu optimieren und sich zu transformieren. Damit können Sie im Wettbewerb besser bestehen, weiter wachsen und in der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftslandschaft erfolgreich bleiben."

"Daten sind das Herzstück von Microsofts Mission, unsere Geschäftskunden in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen. Datengestützte Erkenntnisse helfen Unternehmen, neue Marktchancen zu ergreifen und auf Risiken zu reagieren. Die Notwendigkeit, einen datengesteuerten Ansatz im gesamten Unternehmen zu verfolgen, war noch nie so groß wie heute, wo Geschäftsunterbrechungen zur neuen Normalität geworden sind. Führende Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Performance umfassend zu steuern und verwertbare Erkenntnisse über ihre gesamte Geschäftstätigkeit zu gewinnen von der vollständigen Transparenz ihrer Lieferkette bis hin zum Risikomanagement", erklärt Ralph Haupter, President bei Microsoft EMEA. "Darin sehen wir den zentralen Wert unserer Partnerschaft mit Board."

Erfahren Sie in unserer On-Demand-Diskussion mit Anita Ratkovic Andric, CFO für Zentral- und Osteuropa bei Microsoft, wie Board mit Microsoft zusammenarbeitet, um intelligente Planung zu ermöglichen: New FP&A Frontier: Overcoming Traditional Planning Challenges in 2022

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert eine Lösung, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, intelligenter zu planen. Dadurch können sie fundiertere Erkenntnisse gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen. Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

