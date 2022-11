Es muss schon sehr viel passieren, bis Cathie Wood ihren Optimismus verliert. Die Vorgänge bei der Kryptowährung FTX haben aber selbst die Krypto-Dauerbullin schockiert. In einem Statement warnt ARK Invest vor gravierenden Konsequenzen für Bitcoin und Co. Auch Mining-Firmen in Kanada sehen vorerst schwarz.

