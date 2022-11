Infineon Technologies und Stellantis haben als ersten Schritt zu einer möglichen mehrjährigen Lieferkooperation für Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC) ein nicht-bindendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Abrufen könnte Stellantis das Volumen in einigen Jahren. Demnach würde Infineon Fertigungskapazitäten reservieren und entsprechende Chips in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts an die direkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...