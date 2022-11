Die Heizölpreise in der Schweiz, Deutschland und Österreich sind auch am heutigen Tag wieder stark gefallen. Mit durchschnittlich 2,35 Rappen weniger pro Liter Heizöl in der Schweiz am meisten, gefolgt von Deutschland mit einem Rückgang von durchschnittlich 1,2 Cent pro Liter. China kauft in Erwartung der Konsequenzen der für den fünften Dezember 2022 in Kraft tretenden Sanktionen und dem Preisdeckel ...

