Vodafone -6.85% Quantum01 (AH2448TO): Bei der Vodafone-Aktie werde ich heute nicht reflexartig nachfassen. Einer Gewinnwarnung folgt meist die zweite. Indessen geht der G5-Ausbau in Deutschland zügiger voran als erwartet. Die Dividende wird hoch bleiben Die Hoffnnug stirbt zuletzt ... (15.11. 12:01) >> mehr comments zu Vodafone: www.boerse-social.com/launch/aktie/vodafone SFC Energy 6.05% SIGAVEST (VVUMKL00): Endlich will man fast sagen. WQachstum war bei SFC schon länger vorhanden, nur schaffte man es nicht wirklich in die Gewinnzone vorzudringen. Das hat man jetzt im dritten Quartal geschafft. Der Umsatz sprang im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 67?% auf 25,62 Mio. EUR nach oben. Den ...

