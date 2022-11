Die neue Funktion fügt 10 neue Währungen hinzu und reduziert bei Zahlung mit Deel den Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber um 80 %

Wise Platform hat einen neuen Service in Kooperation mit dem weltweit führenden HR- und Gehaltsabrechnungsunternehmen Deel eingeführt. Die Funktion ermöglicht es Kunden, Geldbeträge über Deel zu senden, indem sie lediglich eine E-Mail-Adresse angeben. Dadurch werden 10 neue Währungen in der Deel-Zahlungsinfrastruktur erschlossen und die globale Gehaltsabrechnung für über 10.000 Deel-Kunden von KMUs bis zu börsennotierten Unternehmen weiter vereinfacht.

Bislang mussten Kunden, die Deel in bestimmten Märkten nutzen, ihre Gehaltsabrechnungen durch eine internationale SWIFT-Überweisung in USD oder EUR von ihrer Bank finanzieren, was teuer, langsam und ineffizient sein kann. Außerdem mussten sie eine große Anzahl von Mitarbeiterinformationen eingeben müssen, um ihre Zahlungen auszulösen, einschließlich der Auswahl einer Währung sowie dem Hinzufügen von Kontodetails, Kontotyp und Adressinformationen.

Ab sofort können Kunden Geldbeträge über Deel mit einer einfachen E-Mail-Adresse überweisen, wodurch 80 dieser Schritte entfallen und die Zeit, die für die Bezahlung der Mitarbeiter benötigt wird, erheblich verkürzt wird. Mit dieser neuen Funktion können Deel-Kunden Zahlungen in 19 lokalen Währungen über ihr verlinktes Wise-Konto abwickeln. Das bedeutet, dass mehr Menschen in ihrer bevorzugten Währung bezahlt werden können. Im Gegenzug profitieren die Kunden von einem schnelleren, günstigeren und effizienteren Service.

Deel ist seit 2019 Partner von Wise Platform. Wise ermöglicht es Deel derzeit, Menschen in über 150 Ländern schnell und bequem zu bezahlen. Mit dieser jüngsten Neuerung können die Kunden von Deel ihre Mitarbeiter nun einfacher in 19 Währungen bezahlen.

Dan Westgarth, Chief Operating Officer von Deel, erklärte:

"Die neue Funktion von Wise erlaubt es noch mehr Deel-Kunden, ihre lokale Währung und ihr lokales Zahlungssystem zu verwenden, was unsere Möglichkeiten erweitert und die Wise-Erfahrung für mehr Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich macht. Dies ist ein enormer Vorteil für unsere Kunden, die sich für Deel entscheiden, denn so werden die Einstellung, das Onboarding und die Durchführung der Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter im Ausland zum Kinderspiel."

Steve Naude, Leiter von Wise Platform, sagte:

"Dieser neue, optimierte Einzahlungsfluss wird die Verwaltung der globalen Gehaltsabrechnung für die Kunden von Deel weiter vereinfachen und es den Arbeitgebern ermöglichen, ihre Mitarbeiter sofort und bequem in einer für sie sinnvollen Währung zu entlohnen. Dies ist eines der besten Beispiele dafür, wie wir durch Zusammenarbeit eine Welt des Geldes ohne Grenzen schaffen können."

Wise Platform arbeitet mit mehr als 50 Banken und Unternehmen zusammen, welche die Leistungsfähigkeit von Wise in ihre bestehende Infrastruktur integrieren, um so die beste Lösung zum Senden, Empfangen und Verwalten von Geld auf internationaler Ebene zu implementieren.

Über Deel

Deel ist eine globale Gehaltsabrechnungslösung, mit der Unternehmen jeden überall einstellen können. Mithilfe eines technologiegestützten Self-Service-Prozesses können Sie jetzt in über 150 Ländern selbstständige Auftragnehmer oder Vollzeitbeschäftigte einstellen, und zwar in Minutenschnelle und unter Einhaltung geltender Vorschriften. Derzeit bedient Deel über 10.000 Kunden, von KMUs bis hin zu börsennotierten Unternehmen.

Über Wise Platform

In den letzten zehn Jahren hat Wise (früher bekannt als Transferwise) eine globale Zahlungsinfrastruktur aufgebaut, die den Geldverkehr weltweit revolutioniert hat. Dank Wise Platform können nun auch andere Unternehmen nahtlos auf unseren branchenführenden, zuverlässigen Service zugreifen. Wir ermöglichen es unseren Partnern, ihren Kunden neue Produkte anzubieten, ohne diese selbst entwickeln zu müssen, was sowohl Zeit als auch Geld spart. So können sie schnell Innovationen einführen und ihren Kundenstamm bedienen, halten und ausbauen.

