Der Schweizer Netzbetreiber CKW hat eine Satellitenschüssel des Netzwerkdienstleisters Leuk TDC in eine nachgeführte Photovoltaik-Anlage umgerüstet. Leuk TDC bezieht den Solarstrom im Rahmen eines Solar Contractings. Als erstes Unternehmen in Europa nutzt der Schweizer Netzwerkdienstleister Leuk TDC Satellitenschüsseln zur Energieproduktion. Anstatt ausgediente Satellitenschüsseln zu entsorgen, will man die vorhandene Infrastruktur umfunktionieren. Dieses Solarprojekt hat der Schweizer Netzbetreiber ...

