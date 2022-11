DJ HOLD MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:39 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.991,50 +0,6% -15,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.863,75 +1,1% -27,2% Euro-Stoxx-50 3.893,72 +0,2% -9,4% Stoxx-50 3.683,57 +0,3% -3,5% DAX 14.287,82 -0,2% -10,1% FTSE 7.385,64 +0,0% +0,0% CAC 6.628,52 +0,3% -7,3% Nikkei-225 27.990,17 +0,1% -2,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 139,30 +0,76

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,33 85,87 -0,6% -0,54 +22,2% Brent/ICE 92,83 93,14 -0,3% -0,31 +26,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 124,28 113,70 +9,3% +10,58 +79,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,55 1.770,83 +0,3% +4,73 -3,0% Silber (Spot) 21,92 21,99 -0,3% -0,07 -6,0% Platin (Spot) 1.027,90 1.021,00 +0,7% +6,90 +5,9% Kupfer-Future 3,82 3,83 -0,2% -0,01 -13,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Abgaben. Diese fallen, da die Zahl der Fälle von Covid-19 in China weiter steigt, was die Hoffnung auf eine Lockerung der Abriegelungsmaßnahmen durch Peking zunichte macht, heißt es zur Begründung.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Für einen Impuls könnten die US-Erzeugerpreise für Oktober sorgen. Nachdem die Verbraucherpreise in der vergangenen Woche die Hoffnungen befeuert hatten, dass die US-Notenbank beim Zinserhöhungstempo den Fuß vom Gas nehmen könnte, hatten sich Fed-Vertreter zuletzt mehrheitlich bemüht zu erklären, dass es noch ein langer Weg ist, bis das Inflationsziel von 2,0 Prozent wieder erreicht ist. Zwar hatten sich die Verbraucherpreise im Oktober etwas stärker abgeschwächt als erwartet, doch lagen sie mit 7,7 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Auch wenn die Fed das Zinserhöhungstempo leicht drosseln sollte, könnte das Zinshoch erst später als bislang erwartet erreicht werden und zudem höher ausfallen. Daher werden auch im Verlauf wieder Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank im Fokus stehen. So äußert sich unter anderem Fed-Gouverneur Michael Barr vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten. Bei den Einzelwerten stehen vorbörslich Jefferies Financial (+4,5%) und Louisiana Pacific (+10,0%) im Fokus. Großinvestor Warren Buffett baute über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway Mitteilungen zufolge im dritten Quartal neue Positionen in den beiden Unternehmen auf. Nu Holdings springen um 14,7 Prozent nach oben. Die brasilianische Digitalbankplattform hatte einen überraschenden Drittquartalsgewinn ausgewiesen und auch die Einnahmen übertrafen die Markterwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: -6,0 zuvor: -9,1 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte treten am Dienstagmittag weiterhin mehr oder weniger auf der Stelle. "Das ist ein typischer Konsolidierungstag, eine Verschnaufpause, in der die jüngsten Rally-Gewinne von 2.400 Punkten nun mehr oder weniger verteidigt werden", so ein Marktteilnehmer zum DAX. Weitere Konsolidierungstage im Verlauf der Woche würden ihn nicht überraschen, sagt er. Daneben sprechen auch schwächere bis durchwachsene Konjunkturdaten aus Asien sowie negative Vorgaben der Wall Street zunächst gegen eine Fortsetzung der Rally. Das Geschäft am Dienstag dürfte auch deswegen ruhig verlaufen, weil die Berichtssaison weiter ausklingt. Der Nachrichtenfluss im Chipsektor bleibt derweil positiv. Am Vortag hatte Infineon starke Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben. Daneben hat Berkshire Hathaway, das Beteiligungsvehikel der Investorlegende Warren Buffett bekannt gegeben, es sei mit 4,1 Milliarden Dollar bei Taiwan Semiconductor eingestiegen. Der Subindex der europäischen Technologiewerte notiert 0,5 Prozent höher, Infineon gewinnen 1,6 Prozent. Auch die Aktien der Versorger-Branche (+0,9%) notieren fester. Deutsche Telekom ziehen um 1,2 Prozent und entziehen sich damit einer schwachen Vorlage von Vodafone. Diese fallen nach dem Quartalsbericht um 7 Prozent zurück. Belastend wirkt hier der Ausblick. Bei Prosieben (-2,9%) belastet ein nur bestätigter Ausblick. Nach Vorlage von Geschäftszahlen liegen Nordex 2,4 Prozent im Plus. Die Quartalszahlen von Encavis (-1,6%) sind schwächer als erwartet ausgefallen. Allerdings hat das Unternehmen den Ausblick bestätigt. Der Kurs des Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy gewinnt nach dem Quartalsausweis über 7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo,17:12 % YTD EUR/USD 1,0415 +0,9% 1,0380 1,0333 -8,4% EUR/JPY 145,08 +0,3% 145,05 145,15 +10,9% EUR/CHF 0,9797 +0,6% 0,9765 1,0570 -5,6% EUR/GBP 0,8782 -0,0% 0,8780 0,8810 +4,5% USD/JPY 139,27 -0,6% 139,73 140,47 +21,0% GBP/USD 1,1857 +0,9% 1,1821 1,1729 -12,4% USD/CNH (Offshore) 7,0491 +0,1% 7,0251 7,0694 +10,9% Bitcoin BTC/USD 16.738,45 +2,1% 16.860,36 16.487,51 -63,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt deutlicher nach, der Dollar-Index fällt um 0,6 Prozent. Grund sei die verbesserte globale Stimmung und das die Vize-Chefin der US-Notenbank am Montag erklärt hatte, dass die Fed wahrscheinlich das Tempo der Zinserhöhungen im Dezember verlangsamen werde, so MUFG-Analyst Derek Halpenny. "Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten der vergangenen Woche dürften ausreichen, um das Tempo der Straffung zu verlangsamen", so der Analyst. Das Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping begünstige ebenfalls die Dollar-Schwäche, da es die Stimmung aufhelle und den Optimismus über das chinesische Wachstum verstärke.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Trotz allenfalls durchwachsener Konjunkturdaten aus China ist es am Dienstag gerade dort an den Aktienmärkten nach oben gegangen. Dass die chinesische Notenbank einen wichtigen Referenzzins beibehalten und nicht etwa gesenkt hatte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. An den übrigen Börsen in Asien und Australien tat sich wenig. Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat an Schwung verloren, aber immerhin die Markterwartung um einen Tick übertroffen. Die Einzelhandelsumsätze sanken dagegen im Oktober leicht und verfehlten zudem die Markterwartung. Gleichwohl stieg der Schanghai-Composite um 1,6 Prozent, der HSI in Hongkong gar um 3,8 Prozent - gestützt vom Technologiesektor. Händler sprachen von steigendem Optimismus, dass es trotz aller Differenzen eine Annäherungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China geben könnte. Am Rande des G20-Gipfels auf Bali hatten sich die Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden zu Konsultationen getroffen. Gut kam auch an, dass Berkshire Hathaway Anteile von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) für über 4 Milliarden US-Dollar erworben hatte. Das im dritten Quartal wider Erwarten leicht gesunkene japanische BIP dürfte die japanische Notenbank auf ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigen, hieß es im Handel.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag auf der Stelle. Seit Tagen präsentieren sich die Spreads extrem stabil. Die Zinsseite ist dagegen in Bewegung. So ist die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in der Vorwoche bereits unter die der zweijährigen Papiere gefallen, die Zinskurve seitdem invers. Mit einer anhaltend strafferen Geldpolitik dürften die zweijährigen Renditen ihren Weg nach oben fortsetzen und der Spread weiter invertieren. Dies wird an der Börse als Vorbote für eine Rezession interpretiert, die auch viele Volkswirte im kommenden Jahr für Deutschland erwarten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEKA

Die Deka-Gruppe hat in den ersten neun Monaten von einer weiterhin soliden Nachfrage nach Wertpapiersparplänen und positiven Bewertungseffekten profitiert. Das Wertpapierhaus der Sparkassen steigerte Erträge und Ergebnis deutlich. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr, welches das Unternehmen bestätigte, wurde bereits so gut wie erreicht.

HOME24

hat im dritten Quartal 2022 trotz eines nach wie vor schwierigen Konsumklimas nur einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet und ein positives bereinigtes EBITDA erzielt. Auch der operative Cashflow lag im dritten Quartal im positiven Bereich. Den Ausblick hat die Gesellschaft, die bereits mehrheitlich im Besitz der Einrichtungshauskette XXXLutz ist, bekräftigt.

IONOS,

die Webhosting-Tochter von United Internet, peilt in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 15 bis 18 Prozent an und stellt "hohe Profitabilität" in Aussicht. Mittelfristig strebt der Börsenaspirant beim Gesamtumsatz Wachstum von rund 10 Prozent pro Jahr an, wobei für Cloud Solutions ein Wachstum von rund 20 Prozent jährlich erwartet wird.

LEONI

Die teils stark schwankende Nachfrage der Autohersteller (OEMs) nach Kabelbäumen hat Leoni in den vergangenen Monaten erheblich belastet. "Es ist weniger die Versorgungssituation bei uns, die uns Probleme macht, sondern eher die Versorgungssituation bei unseren Kunden, die uns indirekt sehr stark beeinflusst", sagte Leoni-CEO Aldo Kamper im Interview mit Dow Jones Newswires. Wenn derzeit ein Auto beispielsweise wegen Engpässen bei Halbleitern nicht gebaut werden könne, werde auch das Bordnetz nicht abgerufen. Wenn dann aber eine Halbleiterlieferung bei den OEMs eingetroffen sei, würden höhere Bordnetz-Stückzahlen abgerufen.

PATRIZIA

hat eine strategische Partnerschaft mit einem asiatischen institutionellen Investor vereinbart, um bis zu 150 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 1 Milliarde Euro) in japanische Immobilien zu investieren.

PROSIEBENSAT1 MEDIA

will den Bezahlsender Sky Deutschland nicht übernehmen. "Wir sind kein Käufer von Sky Deutschland", sagte Prosieben-Finanzvorstand Ralf Gierig der Nachrichtenagentur Reuters. Diese hatte vergangene Woche aus Kreisen berichtet, dass Prosieben einen Kauf von Sky prüft.

SFC ENERGY

hat nach deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen in den ersten neun Monaten die Zielspannen für das Gesamtjahr zum Teil angehoben, zum Teil konkretisiert. Gründe sind unter anderem Verbesserungen bei Nachfrage, Produktmix und positiven Wechselkursentwicklungen.

IMPERIAL BRANDS

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern weniger verdient und dabei rückläufige Umsätze und Kostensteigerungen gespürt. Wie der Tabakhersteller mitteilte, will er trotzdem eine höhere Dividende ausschütten. Diese soll bei 141,17 Pence je Aktie für das Geschäftsjahr per Ende September liegen, gegenüber 139,08 Pence im Vorjahr.

INTESA SANPAOLO

verkauft kurzfristig seinen Anteil an dem italienischen Zahlungsverkehrsunternehmen Nexi SpA für bis zu 653,9 Millionen Euro. Der Anteil von rund 5,1 Prozent an Nexi soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an italienische und ausländische Investoren verkauft werden, teilte Intesa Sanpaolo am Montagabend mit. Verkauft werden sollen bis zu 67 Millionen Nexi-Aktien, das Verfahren werde sofort beginnen, Intesa kann es jederzeit beenden. Nexi-Aktien schlossen am Montag bei 9,76 Euro je Anteilsschein.

TOTALENERGIES/ENI

wollen gemeinsam ein bis vor kurzem zwischen Israel und dem Libanon umstrittenes Erdgasfeld im östlichen Mittelmeer erschließen. Das französische und das italienische Unternehmen hätten einen entsprechenden Rahmenvertrag unterzeichnet, teilte Totalenergies am Dienstag mit. Der Vertrag sei Folge des Ende Oktober geschlossenen Abkommens zwischen Israel und Libanon über ihre Seegrenze im Mittelmeer.

VODAFONE

ist im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende September) leicht gewachsen und hat deutlich mehr verdient. Der britische Telekomkonzern verbuchte vor Steuern 1,73 Milliarden Euro Gewinn - fast eine halbe Milliarde mehr als vor Jahresfrist (1,28 Milliarden Euro). Der Umsatz stieg auf 22,93 von 22,49 Milliarden Euro.

HOME DEPOT

hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Konsenserwartungen übertroffen. Wie die US-Heimwerkerkette mitteilte, sieht sie sich auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Der Nettogewinn für das Quartal per Ende Oktober stieg auf 4,34 Milliarden US-Dollar bzw 4,24 Dollar je Aktie, von 4,13 Milliarden Dollar bzw 3,94 Dollar je Aktie. Analysten im Factset-Konsens hatten mit einem Rückgang auf 4,12 Dollar je Aktie gerechnet.

